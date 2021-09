Dies­mal fin­det der Gedenk­got­tes­dienst für die ver­stor­be­nen Mit­glie­der in der moder­nen Kir­che Ver­klä­rung Chri­sti statt. Getreu dem Jah­res­mot­to „In Viel­falt ver­eint“ soll so der gesam­te Seel­sor­ge­be­reich Forch­heim bei ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen in den Focus gerückt wer­den. Am Sams­tag, 25.09.2021 um 18 Uhr fei­ert daher Kol­ping-Prä­ses Mar­tin Emge dort eine Mes­se in Geden­ken an die ver­stor­be­nen Kolpingmitglieder.