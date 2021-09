Grä­fen­berg. – Die Grä­fen­ber­ger Grü­nen unter­stüt­zen den Fri­days For Future Akti­ons­tag am 24.09.2021 mit einer Kli­ma­schutz Mahn­wa­che um 16:00 Uhr am Grä­fen­ber­ger Markt­platz vor dem Histo­ri­schen Rat­haus. Bei der Akti­on wird dazu auf­ge­ru­fen, das The­ma Kli­ma­schutz zum zen­tra­len The­ma der Poli­tik zu machen. „Das über­par­tei­li­che Enga­ge­ment von Fri­days For Future begrü­ßen wir. Das setzt die Poli­tik, ein­schließ­lich der Grü­nen, zu Recht unter Druck. Für einen hohen Stel­len­wert des Kli­ma­schut­zes im Bun­des­tag braucht es unbe­dingt ein star­kes Ergeb­nis der Grü­nen,“ so der Orts­ver­bands­spre­cher Mat­thi­as Strie­bich. Die Bun­des­tags­wahl sei eine Kli­ma­wahl. Bei der Akti­on wird auch die Direkt­kan­di­da­tin Susan­ne Bau­er erwartet.