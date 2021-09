Bay­reu­ther Brau­haus: Der mar­kan­te Schrift­zug der Bay­reu­ther Braue­rei ist nicht zu über­se­hen, wenn man Spie­le der SpVgg Bay­reuth im Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on besucht. Ziert er doch Flä­chen im und rund ums Sta­di­on: Wer­be­ban­den, das Polo­hemd von Trai­ner Timo Rost, natür­lich die Trink­be­cher und vie­le mehr. Das Bier, näm­lich das Bay­reu­ther Hell, auf das er hin­weist, erfreut sich deutsch­land­weit längst sehr gro­ßer Beliebtheit.

Die SpVgg Bay­reuth freut sich sehr dar­über, dass die vor einem Jahr ver­ein­bar­te Part­ner­schaft jetzt um ein wei­te­res Jahr ver­län­gert wur­de. Die Bay­reu­ther Bier­braue­rei bleibt somit auch in die­ser Sai­son „Oldsch­dod­HERZ-Part­ner“ der SpVgg Bay­reuth und treu­er Unter­stüt­zer des Bay­reu­ther Fußballs.

Das sagt Tobi­as Schütz (Lei­ter Event & Spon­so­ring Bay­reu­ther Bierbrauerei):

„Die Oldsch­dod und deren Fuß­ball sind in Bay­reuth so prä­sent wie seit lan­gem nicht mehr. In ein Bay­reu­ther Fuß­ball-Sta­di­on mit dem Lieb­lings­ver­ein vie­ler Bayreuther_​Innen gehört natür­lich auch ein Bay­reu­ther Bier! Wir freu­en uns, nach eini­gen Jah­ren wie­der gemein­sam vor­an zu gehen und die Part­ner­schaft zwi­schen dem Bay­reu­ther Brau­haus und der SpVgg Bay­reuth ver­län­gert zu haben. Wir freu­en uns auf span­nen­de Spie­le im „HaWa­Wi“, das ein oder ande­re küh­le Bay­reu­ther HELL und hof­fent­lich auch den Auf­stieg in die 3. Liga.“

Das sagt Tomas Kanovsky (Geschäfts­füh­rer Wirt­schaft SpVgg Bayreuth):

„Ich freue mich sehr, dass das Bay­reu­ther Brau­haus auch im näch­sten Jahr wie­der als Part­ner die SpVgg Bay­reuth auf dem Weg beglei­ten wird, der hof­fent­lich am Ende in Liga 3 führt. Nach der Rück­kehr zum Fuß­ball im letz­ten Jahr ist die Fort­set­zung die­ser Part­ner­schaft jetzt ein ganz star­kes Zei­chen. Die Fort­set­zung der Part­ner­schaft ist auch ein Beleg für die kon­ti­nu­ier­li­che Pro­fes­sio­na­li­sie­rung aller Struk­tu­ren bei der SpVgg Bay­reuth. Sie trägt somit auch zur Ent­wick­lung des Bay­reu­ther Fuß­balls bei – unab­hän­gig von der Liga. Unser herz­li­cher Dank gilt Vor­stands­vor­sit­zen­den Jeff Mais­el, Tobi­as Schütz und allen wei­te­ren Beteiligten.“

Über die Bay­reu­ther Bierbrauerei

Die Bay­reu­ther Bier­braue­rei AG steht seit über 150 Jah­ren für hand­werk­lich gebrau­te Bier­spe­zia­li­tä­ten, die in Fran­ken und Bay­ern eine lan­ge Tra­di­ti­on haben. Die Braue­rei nahm 1857 auf dem Her­zog, der Anhö­he am Orts­ein­gang von Bay­reuth, den Betrieb auf und ist schnell zu einem Wahr­zei­chen der Stadt gewor­den. Mit der tra­di­ti­ons­rei­chen Mar­ke BAY­REU­THER BRAU­HAUS steht die Bay­reu­ther Bier­braue­rei für geleb­tes baye­ri­sches Brauhandwerk.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.bay​reu​ther​-brau​haus​.de