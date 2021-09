Bam­berg ‑Das Impf­zen­trum Bam­berg befin­det sich ab Frei­tag, 24. Sep­tem­ber, in der Emil-Kem­mer-Stra­ße 33. In der Bro­se Are­na ist Kisten­schlep­pen ange­sagt. Am 23. Sep­tem­ber zieht das Impf­zen­trum Bam­berg in das ehe­ma­li­ge Dr. Pfle­ger Ver­wal­tungs­ge­bäu­de in der Emil-Kem­mer-Stra­ße 33 um. An die­sem Tag kön­nen daher kei­ne Imp­fun­gen statt­fin­den. Ab Frei­tag, 24. Sep­tem­ber 2021, kann man sich am neu­en Stand­ort dort zu den gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten unbü­ro­kra­tisch imp­fen las­sen, ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung im Vor­feld. Es fin­det jeweils ein ärzt­li­ches Auf­klä­rungs­ge­spräch vor Ort statt. Die erfor­der­li­chen Unter­la­gen kön­nen eben­falls vor Ort aus­ge­füllt werden.

Nötig wur­de der Umzug des Impf­zen­trums, weil der Miet­ver­trag mit Beginn des Spiel­be­triebs in der Bro­se Are­na aus­läuft. In den neu­en Räum­lich­kei­ten hofft man dar­auf, dass sich noch vie­le Unge­impf­te für das nie­der­schwel­li­ge Ange­bot entscheiden.

Öff­nungs­zei­ten: Mo-Fr: 8:30–13 Uhr – Mi: 13:30–19 Uhr – Jeden 2. Sams­tag von 9–13 Uhr Info:https://www.impfzentrum-bamberg.de/