Das Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum Schloss Gold­kro­nach e. V. lädt zusam­men mit der Stadt Bad Berneck sehr herz­lich ein zur Auf­füh­rung des Thea­ter­stücks „Alex­an­der von Hum­boldt trifft Jean Paul. Das „Erfolgs­stück“ aus der Feder von Dr. Frank Pion­tek, bestehend aus vier Thea­ter­sze­nen einer fik­ti­ven Begeg­nung zwi­schen Alex­an­der von Hum­boldt und Jean Paul, mit Mit­wir­ken­den der Stu­dio­büh­ne Bay­reuth unter Regie von Marie­lui­se Mül­ler, kommt am Sonn­tag, 26. Sep­tem­ber 2021 um 15.00 Uhr in den Kolon­na­den des Kur­parks in Bad Berneck zur Auf­füh­rung. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.