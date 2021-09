Seit Juli 2020 knapp 1.900 Anträ­ge aus dem Land­kreis bewilligt

31,9 Mil­lio­nen Euro an Coro­na-Wirt­schafts­hil­fen gin­gen laut IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth seit Juli 2020 an 1.892 Antrag­stel­ler aus dem Land­kreis Forch­heim. „Mit den Coro­na-Hil­fen wur­den zwar bei wei­tem nicht alle durch die Pan­de­mie ver­ur­sach­ten Kosten abge­deckt, für vie­le Unter­neh­men waren die­se Hil­fen aber über­le­bens­not­wen­dig,“ ist sich Dr. Micha­el Waas­ner, Vize­prä­si­dent der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth und Vor­sit­zen­der des IHK-Gre­mi­ums Forch­heim, sicher.

Die­se Sum­me umfasst die Aus­zah­lun­gen aus der Novem­ber- und der Dezem­ber­hil­fe, den Über­brückungs­hil­fen I bis III mit III Plus sowie der Neu­start­hil­fe und der Neu­start­hil­fe Plus. Die IHK Mün­chen und Ober­bay­ern war im Auf­trag der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung für die Abwick­lung der Wirt­schafts­hil­fen zustän­dig. Zu den 31,9 Mil­lio­nen Euro kom­men noch die Gel­der aus der Sofort­hil­fe, die zu Beginn der Pan­de­mie über die Regie­rung von Ober­fran­ken aus­be­zahlt wurden.

Am mei­sten pro­fi­tier­te das Gast­ge­wer­be von den ab Juli 2020 aus­be­zahl­ten ver­schie­de­nen Coro­na-Wirt­schafts­hil­fen, schließ­lich war die­se Bran­che beson­ders stark betrof­fen. 15,4 Mil­lio­nen Euro wur­den ins­ge­samt an Gastro­no­mie- und Beher­ber­gungs­be­trie­be aus­be­zahlt, das ent­spricht 48,3 Pro­zent der Hil­fen, die in die Regi­on flossen.

Wei­te­re 3,8 Mil­lio­nen Euro kamen dem Han­del zugu­te, 3,5 Mil­lio­nen Euro dem Sek­tor Kunst, Unter­hal­tung und Erho­lung, rund 1,8 Mil­lio­nen dem Ver­ar­bei­ten­den Gewer­be, wei­te­re 7,4 Mil­lio­nen Euro flos­sen in die ande­ren Wirtschaftszweige.

Hier geht es zu den aus­führ­li­chen Tabellen:

http://​ihko​fr​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​s​h​i​l​fen