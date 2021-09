Bamberg/​Landkreis – „Die statt­li­che Anzahl von 52 neu­en Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in der Schul­lei­tung inner­halb der letz­ten 5 Jah­re kenn­zeich­net einen Genera­tio­nen­wan­del in der Lei­tung unse­ren Grund- und Mit­tel­schu­len“, so begann Schul­amts­di­rek­tor Tho­mas Kohl sei­ne Begrü­ßung und stell­te die ein­zel­nen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen kurz vor. Sie sind künf­tig als Füh­rungs­per­sön­lich­keit und Team­play­er gefragt.

Die besten Wün­sche für die neue Auf­ga­be über­brach­ten stell­ver­tre­ten­der Land­rat Bru­no Kell­ner (FW) und der Refe­rent für Bil­dung, Schu­len und Sport in der Stadt Bam­bergs Dr. Mat­thi­as Pfeuf­fer. Bei­de dank­ten den künf­ti­gen Rek­to­ren und Kon­rek­to­ren dafür, dass sie „sich den aktu­el­len und kom­men­den Her­aus­for­de­run­gen stel­len“ und ermu­tig­ten sie, die sich bie­ten­den „Chan­cen für die Zusam­men­ar­beit mit vie­len Part­nern zu nut­zen“. „Sie ver­fü­gen über Mut, sowie vie­le ande­re Qua­li­tä­ten und Talen­te“, so cha­rak­te­ri­sier­te Schul­rä­tin Cor­ne­lia Gens­lein die Vor­aus­set­zun­gen, wel­che die acht neu­en Funk­ti­ons­stel­len­in­ha­be­rin­nen und Funk­ti­ons­stel­len­in­ha­ber für ihr künf­ti­ges Auf­ga­ben­feld mit­brin­gen. Von den Neu­en ließ sie sich dann ver­ra­ten, wel­che Erho­lungs- und Rück­zugs­räu­me sie als Kraft­quel­len nut­zen, „denn nichts bringt uns auf unse­rem Weg bes­ser vor­an, als eine Pause“.

Schul­amts­di­rek­tor Mat­thi­as Thiem riet den künf­ti­gen Schul­lei­tun­gen, ab dem ersten Tag zwar „nicht gleich an den dicken Stell­schrau­ben“ zu dre­hen, aber Ent­schei­dun­gen zu tref­fen und stets ehr­lich und wert­schät­zend zu kom­mu­ni­zie­ren. Zum Abschluss über­gab Tho­mas Kohl noch eine klei­ne Aus­wahl von Scho­ko­pra­li­nen, um den Neu­en „den Ein­stieg zu ver­sü­ßen“ und gab noch Tipps mit auf den Weg, in wel­cher Situa­ti­on dann jeweils der Genuss der ein­zel­nen Pra­li­ne zu emp­feh­len sei.

Dies sind die neu­en Funk­ti­ons­stel­len­in­ha­ber im Überblick:

Char­lot­te Flü­gel, Rek­to­rin Kaul­berg­schu­le Bamberg

Annet­te Kraus, Rek­to­rin Wun­der­burg­schu­le Bamberg

Susan­ne Wies­hu­ber, Rek­to­rin Buttenheim

Gün­ther Dal­les, Rek­tor Schlüsselfeld

Chri­sti­an Förtsch, Rek­tor Hei­del­steig­schu­le Bamberg

Moni­ka Hel­ler, Kon­rek­to­rin Memmelsdorf

Anja Klu­ge, Kon­rek­to­rin Hallstadt

Mar­kus Scholz, Kon­rek­tor Stegaurach