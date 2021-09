Die Kirch­turm­uhr schlägt die spä­te Stun­de: Nacht in Forch­heim! Bei Later­nen­schein gehen Sie mit Vin­zent, einem hart­ge­sot­te­nen, ehe­ma­li­gen Söld­ner des Drei­ßig­jäh­ri­gen Krie­ges, der sich jetzt als Wäch­ter der Nacht ver­din­gen muss, durch dunk­le Forch­hei­mer Gas­sen: Die Nacht­wäch­ter­füh­rung des Pfalz­mu­se­ums Forch­heim „In den dunk­len Gas­sen Forch­heims – Vom Söld­ner zum Nacht­wäch­ter“ ist ein Spaß für die gan­ze Fami­lie und star­tet am Sams­tag, den 02. Okto­ber 2021 um 19:00 Uhr. Treff­punkt ist der Innen­hof des Pfalz­mu­se­ums Forch­heim, Kapel­len­str. 16 in 91301 Forch­heim. (Füh­rungs­ge­bühr: Erwach­se­ne 8,00 Euro, Kin­der bis 12 Jah­re 4,00 Euro)!

Vin­zent (Lud­wig Daff­ner) und Kuni (Jut­ta Daff­ner) bewa­chen des näch­tens die Stadt, damit die wacke­re Forch­hei­mer Stadt­be­völ­ke­rung auch sicher in ihren Bet­ten schla­fen kann. Doch Vin­zent ist dem Bie­re all­zu gut zuge­tan! Das führt bis­wei­len dazu, dass sein treu­es Ehe­weib Kuni sei­nen Dienst ver­rich­ten muss! Und so trifft man Vin­zent oder Kuni oder auch bei­de zusam­men des Nachts mit Hel­le­bar­de „Elfrie­de“ und Later­ne „Lucia“ in den Gas­sen, wenn es heißt: „Kommt Ihr Leut und lasst Euch sagen, die Uhr will gleich Zwöl­fe schla­gen…“. Die Fami­li­en­füh­rung fin­det ein­mal im Monat statt. Eine Vor­anmel­dung ist nicht not­wen­dig. Die Ter­mi­ne 2021 sind: 02.10., 06.11., 04.12.2021.