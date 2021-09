Die durch die Absa­ge des FC Bay­ern Mün­chen im Star­ter­feld des expert Jakob Cups 2021 ent­stan­de­ne Lücke konn­te trotz fie­ber­haf­ter Suche auf die Schnel­le lei­der nicht mit einer adäqua­ten Ersatz­mann­schaft geschlos­sen wer­den. Unter den drei ver­blie­be­nen Teams wur­de dar­auf­hin nun fol­gen­des Vor­ge­hen beschlossen:

Damit sich die wei­te Anrei­se für unse­re Gäste aus Frank­reich den­noch ein wenig gelohnt hat, wird SIG Strasbourg an die­sem Wochen­en­de zwei Spie­le aus­tra­gen. Ein Spiel­plan-Modell, was zwei Par­tien für eine Mann­schaft an einem Tag bedeu­tet hät­te, wur­de aus ver­let­zungs­pro­phy­lak­ti­scher Sicht von vorn­her­ein nicht in Erwä­gung gezogen.

Der Spiel­plan für das Wochen­en­de wird dem­nach wie folgt geändert:

Sa. 18.09. 19:30 Uhr SIG Strasbourg vs. SYN­TAI­NICS MBC

So. 19.09. 17:00 Uhr SIG Strasbourg vs. medi bayreuth

Gekauf­te Tickets behal­ten ihre Gül­tig­keit. Kon­kre­te Infor­ma­tio­nen bezüg­lich einer antei­li­gen Rück­erstat­tung der gekauf­ten Ein­tritts­kar­ten wird es Anfang kom­men­der Woche geben. Wir bit­ten die Umstän­de zu ent­schul­di­gen, kön­nen an die­ser Stel­le aber ver­si­chern, dass wir lie­bend ger­ne ein Tur­nier wie anfangs vor­ge­se­hen mit vier Spie­len an zwei Tagen aus­ge­rich­tet und durch­ge­führt hätten.