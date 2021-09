Heu­te wur­den drei wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len noch 33 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach sinkt damit auf 46,2.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 67

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 33

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 46,2

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 2 (0 | 0)

in Qua­ran­tä­ne: 103

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 4.249 (+ 3)

Gene­se­ne: 4.064 (+ 7)

Ver­stor­be­ne: 118

Eine Per­son wird in einem Kran­ken­haus außer­halb des Land­krei­ses Kulm­bach sta­tio­när betreut.

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den 71 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.

Imp­fun­gen

„Es ist erfreu­lich, dass die 7‑Ta­ge-Inzi­denz wie­der leicht sinkt“, betont der Lei­ter des Kri­sen­stabs Oli­ver Hem­pfling. „Ent­schei­dend im Kampf gegen das Virus wird aber sein, wie schnell wir die Impf­quo­te erhö­hen kön­nen.“ Es sei daher selbst­ver­ständ­lich, dass sich der Land­kreis Kulm­bach im Rah­men der bun­des­wei­ten Akti­ons­wo­che #Hier­Wird­Ge­impft am kom­men­den Wochen­en­de mit zwei Son­der­impf­ak­tio­nen betei­li­ge, so Hem­pfling wei­ter. „Die Imp­fung schützt. Das hilft jedem Ein­zel­nen, aber auch der All­ge­mein­heit. Davon pro­fi­tie­ren ins­be­son­de­re die­je­ni­gen, für die eine Imp­fung noch nicht mög­lich ist, wie etwa Kin­der­gar­ten- und vie­le Schul­kin­der. Wir hof­fen daher, dass unser Ange­bot rege ange­nom­men wird.“

Impf­wil­li­ge haben die Mög­lich­keit sich am Sams­tag, den 18.09.2021 von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr bei einem Besuch des Stadt­steinacher Bau­ern­mark­tes oder am Sonn­tag, den 19.09.2021 von 13.00 Uhr – 18.00 Uhr zum ver­kaufs­of­fen Sonn­tag in der Kulm­ba­cher Innen­stadt am Holz­markt imp­fen zu lassen.

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 48.107 (67,35%)

Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 45.072 (63,10%)

Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 367

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.