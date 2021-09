„Meet and read“: Lust auf lesen!

Start eines Lese­krei­ses in der Stadt­bü­che­rei Coburg am Mitt­woch, 22. Sep­tem­ber 2021 um 17.00 Uhr

„Meet and Read“ in der Stadt­bü­che­rei Coburg star­tet am Mitt­woch, 22. Sep­tem­ber 2021 um 17.00 Uhr. Gesucht wer­den Men­schen, die sich ger­ne zu Lek­tü­ren inspi­rie­ren las­sen, mit ande­ren über gele­se­ne Bücher spre­chen oder selbst von ihren Lese­er­fah­run­gen berich­ten wol­len. Unter Lei­tung von Büche­rei­lei­te­rin Bri­git­te Maisch wer­den die etwa 90minütigen Tref­fen alle zwei Mona­te in der Stadt­bü­che­rei stattfinden.

Um ver­bind­li­che Anmel­dung für den ersten Ter­min unter 09561/89–1420 oder stadtbuecherei@​coburg.​de wird gebe­ten. Der Ein­tritt ist frei.