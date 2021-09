Am kom­men­den Wochen­en­de wer­den gleich zwei ath­le­ti­sche Wett­kämp­fe im Frei­Bad Hof aus­ge­tra­gen. Am Sams­tag, 18.09.2021, fin­det der 22. Stadt­wer­ke-Schü­ler- und Jugend-Tri­ath­lon und am Sonn­tag, 19.09.2021, der 38. GEALAN-Tri­ath­lon, wel­cher gewöhn­lich am Untreu­see durch­ge­führt wird, statt. Bei­de Drei­kämp­fe wer­den von der ifL Hof aus­ge­rich­tet und durch die Stadt­wer­ke Hof unter­stützt. Auf­grund der Coro­na-Rege­lun­gen sind Zuschau­er nicht zuge­las­sen, ledig­lich die Sport­ler mit jeweils einem Betreu­er dür­fen vor Ort sein. Es wer­den zahl­rei­che Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie erwach­se­ne Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus Hof und Umge­bung erwar­tet, die in den Dis­zi­pli­nen Schwim­men, Rad­fah­ren und Lau­fen gegen­ein­an­der antre­ten. Das Frei­bad ist aus­schließ­lich für die Ver­an­stal­tun­gen geöff­net und für den nor­ma­len Bade­be­trieb geschlos­sen. Als Rad­strecke dient jeweils die Ascher Stra­ße, die ab der Zufahrt Frei­bad-Park­platz bis zur Ein­mün­dung Tau­per­litz, von 8.00 Uhr bis cir­ca 13.00 Uhr für den Ver­kehr gesperrt ist. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter www​.ifl​-hof​.de.