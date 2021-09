Nach dem anstren­gen­de Coro­na-Jahr füh­len sich vie­le Men­schen aus­ge­laugt und kör­per­lich nicht mehr fit. In der kom­men­den kal­ten Jah­res­zeit kommt oft noch ein Gefühl von Müdig­keit, Schlapp­heit und Erschöp­fung dazu, Rücken und Gelen­ke sind nicht so beweg­lich wie in den Som­mer­mo­na­ten und machen Pro­ble­me. Das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk lädt daher in einem Kurs dazu ein, sich gemein­sam mit Heil­prak­ti­ker Klaus Mais­el auf eine klei­ne Rei­se der beweg­ten Ent­span­nung zu begeben.

An acht Aben­den wer­den lockern­de und ent­span­nen­de Übun­gen des Qi-Gongs ken­nen­ge­lernt, auch Tech­ni­ken der pro­gres­si­ven Mus­kel­ent­span­nung sor­gen für Ruhe und Balan­ce. Das Erler­nen von unter­stüt­zen­den Aku­pres­sur-Punk­ten ist eben­falls mit im Kursprogramm.

Beginn des Kur­ses ist am Don­ners­tag 7. Okto­ber um 19.30 Uhr. Eine Anmel­dung ist bis zum 1.10.2021 beim Refe­ren­ten unter Tel. 09208 / 86 08 oder per E‑Mail unter HP-​Kurse-​Maisel@​gmx.​de erfor­der­lich. Ver­an­stal­tungs­ort ist das Gemein­de­haus, Kirch­platz 1, 95463 Bind­lach.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das gel­ten­de Hygie­nekon­zept unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.