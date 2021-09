Rund 50 ehren­amt­li­che Sani­tä­te­rin­nen und Sani­tä­ter des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth waren in den ver­gan­ge­nen Mona­ten in den vom Hoch­was­ser betrof­fe­nen Gebie­ten in Rhein­land-Pfalz im Ein­satz gewe­sen. Aus Dank für ihre spon­ta­ne und enga­gier­te Ein­satz­be­reit­schaft lud das Baye­ri­sche Rote Kreuz in Bay­reuth alle Betei­lig­ten zu einem Hel­fer­es­sen in das Kata­stro­phen­schutz­zen­trum Bay­reuth Süd ein.

Mehr als 5.000 Ein­satz­stun­den lei­ste­ten die ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer der Bereit­schaf­ten des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth im Rah­men von vier Hilfs­kon­tin­gen­ten für vom Hoch­was­ser betrof­fe­nen Gebie­ten in Rhein­land-Pfalz. Vie­le Hel­fe­rin­nen und Hel­fer folg­ten sogar den Auf­ruf zu gleich meh­re­ren Ein­sät­zen und waren bis zu 6 Tage am Stück im Einsatzgebiet.

Richard Knorr Kreis­be­reit­schafts­lei­ter und stell­ver­tre­ten­der Kreis­ge­schäfts­füh­rer des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth eröff­ne­te das Hel­fer­es­sen und dank­te den ehren­amt­li­chen Mit­glie­dern für ihr groß­ar­ti­ges nicht-selbst­ver­ständ­li­ches Enga­ge­ment bei den Ein­sät­zen in den Hoch­was­ser­ge­bie­ten in Rhein­land-Pfalz. Alle Betei­lig­ten waren in nur kur­zer Vor­be­rei­tungs­zeit bereit gewe­sen in einen Ein­satz zu star­ten, der auch für die Hel­fe­rin­nen und Hel­fer durch­aus bela­stend gewe­sen ist.

Richard Knorr rich­te­te sei­nen Dank aber auch an die Unter­stüt­zer der Ein­sät­ze im Hin­ter­grund, die durch ihre Orga­ni­sa­ti­ons­ar­beit die­se erst ermög­lich­ten und an die Arbeit­ge­ber der Ehren­amt­li­chen, für deren Freistellung.

Für ihre groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung bei der Aus­rich­tung des Hel­fer­es­sens dank­te Richard Knorr ins­be­son­de­re auch dem Bay­reu­ther Foodtruck Swag­man, die Wai­ki­ki Bar in Bay­reuth und den bei­den orts­an­säs­si­gen Braue­rei­en, Becher Bräu und der Mais­el Braue­rei. Die­se hat­ten Spei­sen, Geträn­ke und Bier­tisch­gar­ni­tu­ren kosten­frei für die Ver­an­stal­tung zur Ver­fü­gung gestellt.

An den Ein­sät­zen in den vom Hoch­was­ser betrof­fe­nen Gebie­ten waren ehren­amt­li­che Mit­glie­der fol­gen­der Bereit­schaf­ten des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth betei­ligt gewe­sen: BRK Bereit­schaft Bad Berneck, BRK Bereit­schaft Bay­reuth I, BRK Bereit­schaft Creu­ßen, der Fach­dienst PSNV des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, BRK Bereit­schaft Fich­tel­berg, BRK Bereit­schaft Gefrees, BRK Bereit­schaft Hollfeld, BRK Bereit­schaft Mistel­gau, BRK Bereit­schaft Peg­nitz und die Kreis­be­reit­schaft des BRK Kreis­ver­ban­des Bayreuth.

Die ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth nah­men am Ein­satz von vier Hilfs­kon­tin­gen­ten mit rund 50 ehren­amt­li­chen Ein­satz­kräf­ten teil. Auf­ga­ben­schwer­punk­te dabei waren über­wie­gend die Ver­sor­gung und Ver­pfle­gung von Betrof­fe­nen und Ein­satz­kräf­ten. Hier­zu waren (alle Ein­sät­ze in RLP zusam­men­ge­zählt) 6 Mann­schafts­trans­port­wa­gen (MTW), 2 Not­fall­kran­ken­wa­gen (NKTW), 1 Ret­tungs­trans­port­wa­gen (RTW-Typ B), 3 Gerä­te­wa­gen (GW), 6 Anhän­ger mit Mate­ri­al zur Betreu­ung und Kühl­ag­gre­ga­ten und 1 mobi­le Feld­kü­che im Einsatz.

Der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth dankt allen am Ein­satz Betei­lig­ten und allen Unter­stüt­zern des Hel­fer­es­sens! Vie­len herz­li­chen Dank! (Bei der Ver­an­stal­tung wur­de von allen Betei­lig­ten die 3G-Regeln eingehalten.)