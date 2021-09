Auf­grund von Arbei­ten an der Gas­lei­tung kommt es ab kom­men­den Mon­tag, 20. Sep­tem­ber 2021 für vor­aus­sicht­lich zwei Wochen in Brei­ten­güß­bach in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße im Bereich der Kreu­zung Orts­mit­te zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Hier­bei muss der Fahr­strei­fen von der Kreu­zung Orts­mit­te kom­mend in Rich­tung Brei­ten­güß­bach-Nord gesperrt wer­den. Die Gegen­rich­tung bleibt wei­ter­hin voll befahrbar.

Der Pkw- und Lkw-Ver­kehr wird gebe­ten die Strecke über die A 73 (Breitengüßbach/​Mitte bis Breitengüßbach/Nord)die Maß­nah­me zu umfahren.

Eine Umlei­tung wird vor Ort ausgeschildert.