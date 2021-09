Der HC Bam­berg ver­an­stal­tet am Sonn­tag, den 19.09.2021, ein Schnup­per­trai­ning für Jugend­li­che des Jahr­gangs 2005/2006. Im Rah­men der Sai­son­vor­be­rei­tung der männ­li­chen B‑Jugend gestal­tet der Ver­ein einen offe­nen Trai­nings­tag für hand­ball­in­ter­es­sier­te Jungs. Das Schnup­per­trai­ning wird von 10 – 13 Uhr in der Geor­gen­damm­hal­le in Bam­berg statt­fin­den. Egal ob mit Vor­er­fah­rung oder als Quer­ein­stei­ger rich­tet sich das Trai­ning an alle, die Lust dar­auf haben sich am Hand­ball­sport aus­zu­pro­bie­ren. Neben der Ver­mitt­lung von hand­ball­spe­zi­fi­schen Inhal­ten, steht auch das The­ma Men­tal­coa­ching auf der Agen­da. Für das offe­ne Trai­ning gilt die 3G-Regel, wobei Tests vor dem Trai­ning mög­lich sind.