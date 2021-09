Wie­der­se­hen mit alten Bekannten

Das fina­le Test­spiel, vor dem am kom­men­den Wochen­en­de in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le statt­fin­den­den expert Jakob Cup, stellt für die HEROES OF TOMOR­ROW eine wei­te­re gro­ße Bewäh­rungs­pro­be dar. Geg­ner im mitt­ler­wei­le sieb­ten Vor­be­rei­tungs­match ist kein Gerin­ger, als der Tabel­len­er­ste der letz­ten Sai­son, die MHP RIE­SEN Lud­wigs­burg. In der Par­tie in der MHP Are­na – die ohne Zuschau­er und nicht öffent­lich aus­ge­tra­gen wird – kommt es am Mitt­woch um 17:00 Uhr dabei zum Tref­fen mit alten Bekann­ten. Neben David Wal­ker, der sich den Schwa­ben ange­schlos­sen hat, steht auch der lang­jäh­ri­ge Assi­stenz­trai­ner der HEROES OF TOMOR­ROW, Lars Masell, jetzt in Dien­sten der Barock­städ­tern. Lei­der nicht dabei sein kann ein wei­te­rer Ex-medi-Spie­ler. James Woo­dard, der auf­grund eines Bizeps-Abris­ses den RIE­SEN meh­re­re Mona­te feh­len wird.