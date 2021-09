Am Don­ners­tag, 23.09.2021, fin­det abends um 19:00 Uhr in der Laim­bach­tal­hal­le in Ger­ach eine öffent­li­che Sit­zung des Gemein­de­ra­tes Ger­ach statt. Es ergeht herz­li­che Einladung.

Tages­ord­nung

Kurz­be­richt des Bürgermeisters 1. Ände­rung des Bebau­ungs­pla­nes „Orten­lei­te“ – Aus­wer­tung der Betei­li­gungs­ver­fah­ren nach §§ 3, 4 Abs. 2 Bau­GB mit Abwä­gung der ein­ge­gan­ge­nen Stel­lung­nah­men, Satzungsbeschluss Antrag auf Ein­be­zie­hung des Grund­stücks mit der Fl​.Nr. 746 der Gemar­kung Ger­ach in den Innen­be­reich; Ent­schei­dung über wei­te­res Vorgehen Tek­tur­an­trag (G 2020/23-T1) zum Neu­bau einer Lager- und Unter­stell­hal­le auf dem Grund­stück mit der Fl​.Nr. 795 der Gemar­kung Gerach Sit­zungs­ter­mi­ne 2022 Gemein­de­rat Gerach Son­sti­ges – Anfra­gen gemäß § 32 GeschO

Eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung schließt sich an.