Das Tech­no­lo­gie- und För­der­zen­trum (TFZ) und das Bera­tungs­netz­werk Land­Schafft­Ener­gie laden herz­lich ein zur Teil­nah­me am Online-Vortrag

„Neue Kunst­stof­fe aus Nach­wach­sen­den Roh­stof­fen – eine viel­ver­spre­chen­de Alternative“

am 16. Sep­tem­ber 2021 um 14:00 Uhr.

Kunst­stof­fe kön­nen aus Nach­wach­sen­den und hei­mi­schen Roh­stof­fen her­ge­stellt wer­den. Im All­tag begeg­nen uns die­se ver­mehrt und erset­zen erd­öl­ba­sier­te Pro­duk­te. Beim Online-Vor­trag wird ein Ein­blick in die facet­ten­rei­che Welt der Kunst­stof­fe und deren Eigen­schaf­ten gege­ben. Es wird gezeigt, wie die umwelt­ver­träg­li­che Ent­wick­lung vor­an­schrei­tet. Etwa beim Bei­kraut-Manage­ment in der Land­wirt­schaft kön­nen Kunst­stof­fe aus Nach­wach­sen­den Roh­stof­fen eine wich­ti­ge Rol­le über­neh­men. Am Tech­no­lo­gie- und För­der­zen­trum (TFZ) in Strau­bing wur­de ein auf­spritz­ba­res Mulchma­te­ri­al auf Basis Nach­wach­sen­der Roh­stof­fe ent­wickelt. Der Refe­rent Dr. Micha­el Kirch­in­ger erprobt mit sei­nem Team in einem For­schungs­pro­jekt am TFZ, wie im Wein- und Obst­bau mit die­sem Mulchma­te­ri­al Unkräu­ter ver­mie­den wer­den kön­nen und stellt erste Ergeb­nis­se vor.

Das erwar­tet Sie beim Vor­trag:

Her­bi­zi­de und die Gefah­ren für Mensch und Umwelt

Gän­gi­ge Kunst­stof­fe, deren Ein­satz­be­rei­che und Entsorgung

Mulch­fo­li­en in der Land­wirt­schaft – Mikro­pla­stik und Entsorgungsprobleme

Kön­nen neue Kunst­stof­fe auf Basis Nach­wach­sen­der Roh­stof­fe eine Ver­bes­se­rung bewirken?

Aktu­el­les For­schungs­pro­jekt „Alter­na­ti­ves Bei­kraut­ma­nage­ment in Obst- und Wein­bau mit einem spritz­ba­ren Mulchmaterial“

Dis­kus­si­on

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Benö­tigt wird ein PC oder Lap­top mit sta­bi­ler Inter­net­ver­bin­dung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie das Anmel­de­for­mu­lar fin­den Sie auf der Web­sei­te von Land­Schafft­Ener­gie unter: https://​www​.land​schafft​ener​gie​.bay​ern/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​n​e​u​e​-​k​u​n​s​t​s​t​o​f​fe/