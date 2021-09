Vie­le unse­rer Leser, die die Bahn Rich­tung Eber­mann­stadt benut­zen, haben sich sicher gewun­dert, war­um die Trieb­wa­gen der Agi­lis soweit vor­ne am Bahn­steig ste­hen, bevor sie abfah­ren. Fahr­gä­ste mit ein­ge­schränk­ter Mobi­li­tät, Eltern mit Kin­der­wa­gen oder Rei­sen­de mit viel Gepäck wür­den es lie­ber sehen, der Zug stün­de am Bahn­steig, dort wo auch eine Über­da­chung vor­han­den ist und Bän­ke ste­hen. Bes­ser wäre das auch bei Regen, wie der Schrei­ber die­ser Zei­len kürz­lich am eige­nen Leib erfah­ren musste.

Nun habe ich mich mal schlau gemacht um die Grün­de die­ser unbe­greif­li­chen Tat­sa­che zu erfahren:

Der Halt im hin­te­ren Bereich des Glei­ses im Bahn­hof Forch­heim geschieht aus Sicher­heits­grün­den. Für eine Aus­fahrt von Gleis 8 ist es not­wen­dig, über einen Schlüs­sel-Kasten das Signal an den Fahr­dienst­lei­ter zu geben, dass jetzt der Agi­lis-Zug in den Strecken­be­reich der ICEs ein­fährt. Damit wird ver­hin­dert, dass der Zug sich zeit­gleich mit einem ein- oder aus­fah­ren­den ICE befin­det. Die Agi­lis-Trieb­fahr­zeug­füh­rer müs­sen für die Abfahrt auf die Frei­ga­be des Fahr­dienst­lei­ters war­ten. Im Anschluss an die Frei­ga­be muss der Trieb­fahr­zeug­füh­rer wie oben beschrie­ben „schlüs­seln“. Das geschieht über einen Kasten, der sei­tens der DB Netz AG bedau­er­li­cher­wei­se ganz am Ende des Glei­ses ange­bracht wur­de. Eine Frei­ga­be für eine Abfahrt ist nur sehr kur­ze Zeit gül­tig. Ein lan­ger Weg zum Schlüs­sel-Kasten ist zeit­lich nicht umsetz­bar, da die Frei­ga­be zur Abfahrt schon wie­der ungül­tig sein kann, bis der Trieb­fahr­zeug­füh­rer wie­der zurück zum Zug gelau­fen ist.

Sicher­lich ist es im Sin­ne der Agi­lis, dass in Forch­heim die­ser Kasten im vor­de­ren Bereich des Bahn­steigs ange­bracht wäre, idea­ler­wei­se im über­dach­ten War­te­be­reich. Das wäre von Vor­teil für die Fahr­gä­ste wie für den Trieb­fahr­zeug­füh­rer, vor­al­lem bei strö­men­den Regen. Die­sen Wunsch hat Agi­lis auch sei­ner­zeit wäh­rend der Umbau­ar­bei­ten des Bahn­hofs geäu­ßert. Lei­der wur­de dies so nicht umge­setzt. Betrei­ber der Infra­struk­tur und somit auch der Glei­se und Bahn­stei­ge ist die DB Netz AG. Somit kann nur die DB eine ent­spre­chen­de bau­li­che Ände­rung vornehmen.

Nach einer Anfra­ge hat Agi­lis das Anlie­gen an deren Fach­ab­tei­lung wei­ter­ge­lei­tet mit der Bit­te zu klä­ren, ob es mög­lich ist, den Schlüs­se­lungs-Kasten sei­tens der DB im vor­de­ren Teil des Bahn­steigs anzubringen.

Gün­ther Klebes