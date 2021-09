Im Rah­men der Erlan­ger Nach­hal­tig­keits­ta­ge 2021 ver­an­stal­ten Employees for Future am Do, 16.09. um 18:00 einen offe­nen Work­shop zum Thema

Kli­ma­schutz am Arbeits­platz. Employees for Future haben sich vor ca. 2 Jah­ren gegrün­det und bestehen aus Arbeitnehmer:innen unter­schied­li­cher Fir­men in der Regi­on. Gemein­sam ist ihnen, dass sie sich in ihren Unter­neh­men zusätz­lich zu ihren eigent­li­chen Auf­ga­ben jeweils für mehr Kli­ma­schutz und Nach­hal­tig ein­set­zen und ent­spre­chen­de Akti­vi­tä­ten dort ansto­ßen. Am 16.09. ist Gele­gen­heit sich mit den Akti­ven über mög­li­che Initia­ti­ven, bis­he­ri­ge Erfol­ge und Vor­ge­hens­wei­sen am Arbeits­platz aus­zu­tau­schen sowie wei­te­re Ideen zu sam­meln. Ver­an­stal­tungs­ort: Lese­ca­fé Erlan­gen, Haupt­stra­ße 55 (Alt­stadt­markt­pas­sa­ge).