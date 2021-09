Herz­li­che Ein­la­dung ergeht an alle Besit­zer von Kraft­fahr­zeu­gen, Old­ti­mern, Trak­to­ren, Motor­rä­dern u.s.w. zur Fahr­zeug­seg­nung am SONN­TAG, DEN 12.09.2021 im Anschluss an den Got­tes­dienst um 10.30 Uhr in der Basi­li­ka. Nach dem Got­tes­dienst wer­den die Fahr­zeu­ge bei der Durch­fahrt (Fahrt­rich­tung vom Fried­hofs­park­platz in Rich­tung Basi­li­ka) am Klo­ster­bo­gen durch den Pfar­rer geseg­net. Bit­te beach­ten Sie, dass Ihr Fahr­zeug auch den Tor­bo­gen am Klo­ster durch­fah­ren kann. Eine Anmel­dung zur Fahr­zeug­seg­nung ist nicht notwendig.