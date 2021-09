„Schle­si­en in Euro­pa: Erbe erhal­ten – Zukunft gestalten“

In der Zeit vom 13. bis zum 15. Okto­ber 2021 wird im Haus Schle­si­en in Königs­win­ter das Bun­des­frau­en- und Bundeskul­turseminar die­ses Jahr als eine gemein­sa­me Ver­an­stal­tung zum The­ma „Schle­si­en in Euro­pa: Erbe erhal­ten – Zukunft gestal­ten“ sei­tens der Lands­mann­schaft Schle­si­en ange­bo­ten. Die inhaltli­che Aus­ge­stal­tung wur­de von der Bun­des­frau­en- und ‑kul­tur­re­fe­ren­tin Anne­lie­se Wosch­ke, die auch die Ta­gung lei­ten wird, aus­ge­ar­bei­tet. Sie erteilt auch Infor­ma­tio­nen über die­se Tagung unter Tel. 09191–80048 oder E‑Mail: schlesien@​woschke.​de

Anmel­dun­gen erbe­ten bis zum 20. Sep­tem­ber 2021

Die­se Ver­an­stal­tung wird durch die Beauf­trag­te der Bun­des­re­gie­rung für Kul­tur und Medi­en über das Kul­tur­re­fe­rat für Schle­si­en am Schle­si­schen Muse­um in Gör­litz gefördert.