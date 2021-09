Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Haus­fas­sa­de und Gar­ten­zaun beschmiert

Nach einer Sach­be­schä­di­gung im Mal­ven­weg im Erlan­ger Stadt­teil Büchen­bach sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen nach Zeugen.

Am Don­ners­tag, kurz von 18 Uhr, besprüh­ten bis­lang unbe­kann­ter Täter die Fas­sa­de eines Wohn­hau­ses im Mal­ven­weg. Die Tat wur­de von einer Über­wa­chungs­ka­me­ra aufgezeichnet.

Dem­nach dürf­te es sich um zwei Täter han­deln, die dort ihr Unwe­sen trieben.

Unweit davon wur­de noch ein Gar­ten­zaum ver­un­stal­tet. Der Sach­scha­den beläuft sich auf meh­re­re tau­send Euro.

Zeu­gen­hin­wei­se auf die bis­lang unbe­kann­ten Schmier­fin­ken nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unfall mit ver­letz­tem Kradfahrer

Mar­loff­stein. Am frü­hen Sonn­tag­nach­mit­tag befuhr ein 21-Jäh­ri­ger aus Buben­reuth mit sei­nem Motor­rad die Kreis­stra­ße ERH 7 zwi­schen Mar­loff­stein und Atzelsberg. Als er nach links auf einen Wan­der­park­platz abbie­gen woll­te, ver­rin­ger­te er sei­ne Geschwin­dig­keit und muss­te ver­kehrs­be­dingt anhal­ten. Ein nach­fol­gen­der 78-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer aus Erlan­gen erkann­te die Situa­ti­on jedoch zu spät und fuhr mit sei­nem Fahr­zeug auf das Krad auf, sodass des­sen Fah­rer zu Sturz kam. Mit leich­te­ren Ver­let­zun­gen wur­de der Motor­rad­fah­rer vor­sorg­lich in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von ca. 6.000 EUR.

Ver­such­ter Dieb­stahl eines Rollers

Herolds­berg. Im Zeit­raum von Sams­tag­abend auf den frü­hen Sonn­tag­mor­gen ver­such­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen Rol­ler der Mar­ke Piag­gio zu ent­wen­den. Beim Klein­kraft­rad, wel­ches auf einem öffent­li­chen Park­platz im Kalch­reu­ther Weg abge­stellt war, wur­de am Zünd­schloss mani­pu­liert, jedoch gelang es dem Täter nicht, das Moped zu star­ten. Durch den ver­such­ten Dieb­stahl ent­stand am Rol­ler ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro. Wer im Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen machen konn­te, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Röt­ten­bach – Unbe­kann­te beschä­dig­ten Pkw

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag beschä­dig­ten Unbe­kann­te die Sei­ten­schei­be eines Pkw der Mar­ke Fiat, wel­cher im Forch­hei­mer Weg geparkt war. Die Täter ver­ur­sach­ten dadurch Sach­scha­den in Höhe von ca. 300.- Euro. Die Poli­zei Höchstadt hat daher Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Höchstadt unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Mühl­hau­sen – Ver­eins­hüt­te aufgebrochen

Über das Wochen­en­de bra­chen Unbe­kann­te die Hüt­te des ört­li­chen Fische­rei­ver­eins auf und ent­wen­de­ten einen Ket­ten­zug. Zudem ver­ur­sach­ten die Täter dabei Sach­scha­den in Höhe von ca. 250.- Euro. Die Poli­zei Höchstadt führt auch hier die Ermitt­lun­gen und konn­te bereits vor Ort poten­ti­el­le Spu­ren sichern. Zeu­gen wer­den den­noch gebe­ten sich mit der Poli­zei Höchstadt unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.