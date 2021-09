Ein pri­va­ter Pkw wird durch­schnitt­lich nur eine Stun­de am Tag bewegt, sodass ein Auto 23 Stun­den am Tag unge­nutzt her­um­steht und gera­de in den Städ­ten wert­vol­le Flä­chen blockiert. Auch in Forch­heim, wo Wohn­raum begehrt und ver­füg­ba­re Flä­chen immer knap­per wer­den, müs­sen wir uns fra­gen, wie wir unse­re bereits ver­sie­gel­ten Flä­chen nut­zen wol­len. Wäh­rend eine Ver­kehrs­wen­de Alter­na­ti­ven zum Auto not­wen­dig und vor allem auch attrak­ti­ver macht, zei­gen das Fisch­ge­schäft Karn­baum und das Eis­ca­fé Eli­sa schon jetzt: wo sonst ein Auto Platz hät­te, kann alter­na­tiv auch Leben stattfinden.

Gemein­sam mit Lisa Badum MdB und dem Grü­nen Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ten Micha­el Bloss laden die Kreis­grü­nen und die Forch­hei­mer Grü­ne Liste dazu ein, genau das zu tun: Gemein­sam Park­plät­ze mit Leben fül­len! Die Akti­on fin­det am Mitt­woch, 8. Sep­tem­ber ab 15 Uhr vorm Karn­baum in der Horn­schuch­al­lee statt. Alle Inter­es­sier­ten sind ein­ge­la­den, die Abge­ord­ne­ten sowie Stadt- und Kreisrät*innen ste­hen für Fra­gen und Gesprä­che bereit.