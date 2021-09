Neu­stadt – Die Feu­er­weh­ren Bir­ken­feld und Neu­stadt waren am Sonn­tag­abend, 20:46 Uhr, mit der Mel­dung „Brand eines Trak­tors zwi­schen Neu­stadt und Die­ters­heim!“ alar­miert worden.

Das Brand­ob­jekt konn­te durch die Ein­satz­kräf­te etwa auf hal­ber Strecke von Neu­stadt kom­mend in Rich­tung Bir­ken­feld loka­li­siert wer­den. Die Erkun­dung durch den Ein­satz­lei­ter ergab, dass an dem betrof­fe­nen Trak­tor wäh­rend des Heu­wen­dens ein tech­ni­scher Defekt auf­trat und sich hier­aus ein Brand ent­wickel­te. Der Fahr­zeug­füh­rer han­del­te gei­stes­ge­gen­wär­tig und brach­te sei­nen Feu­er­lö­scher zum Ein­satz. So konn­te er Schlim­me­res ver­hin­dern. Die Feu­er­wehr Neu­stadt brach­te ergän­zend ein Strahl­rohr zum Ein­satz und wäs­ser­te den betrof­fe­nen Bereich gründ­lich, um evtl. Glut­ne­ster sowie hei­ße Fahr­zeug­tei­le zu küh­len und wei­te­re Gefah­ren zu eli­mi­nie­ren. Ein zusätz­li­ches Über­prü­fen mit der Wär­me­bild­ka­me­ra bestä­tig­te den Erfolg des Ein­sat­zes. Wei­ter­hin klemm­ten die Ein­satz­kräf­te die Star­ter­bat­te­rie des Schlep­pers ab, um die­sen voll­stän­dig strom­los zu schalten.

Der Trak­tor­fah­rer blieb unver­letzt; zur Scha­dens­hö­he kann sei­tens der Feu­er­wehr kei­ne Anga­be gemacht werden.

Poli­zei und Ret­tungs­dienst waren vor Ort.