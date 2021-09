Wie­viel Mehr­be­la­stung an Schwer­last­ver­kehr kommt auf Wals­dorf zu, wenn die Abwas­ser­men­ge von ReFood täg­lich mit Tank­last­zü­gen abge­fah­ren wer­den muss? Wel­che geschäft­li­chen Ver­bin­dun­gen sind für die Zukunft bei der geplan­ten Ansied­lung des Spei­se­re­ste­ent­sor­gers mit ReFood selbst oder den über­ge­ord­ne­ten Toch­ter­ge­sell­schaf­ten des Müll­gi­gan­ten Reth­mann-Grup­pe mit dem Zweck­ver­band TBN geplant? Die­se und vie­le wei­te­re Fra­gen wur­den bei der 3. Kund­ge­bung der „Bür­ger­initia­ti­ve Wals­dorf-Het­zen­tän­nig. Hier leb´ ich noch ger­ne“ angesprochen.

Vie­le Red­ne­rin­nen und Red­ner äußer­ten bei die­ser Gele­gen­heit ihre Beden­ken zu dem Bau­vor­ha­ben gegen­über der Tier­kör­per­be­sei­ti­gungs­an­la­ge in Wals­dorf-Het­zen­tän­nig. Der Bam­ber­ger Stadt­rat Gra­der erläu­ter­te unter ande­rem, wes­halb die Absa­ge der Bam­ber­ger Klär­an­la­ge über die Nut­zung der VTN-Druck­was­ser­lei­tung kei­nes­wegs, wie von der Gemein­de dar­ge­stellt, eine „poli­ti­sche Ent­schei­dung“ gewe­sen sei. Er ver­wies in die­sem Zusam­men­hang auf die erheb­li­che Abwas­ser­men­ge. Die­se schrän­ke die Tier­kör­per­be­sei­ti­gungs­an­la­ge in ihrem gro­ßen Ein­zugs­ge­biet stark ein, wenn in Bela­stungs­si­tua­tio­nen die maxi­ma­le Aus­la­stung not­wen­dig wird. Wie hier im Sin­ne des All­ge­mein­wohls mit „poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen“ argu­men­tiert wer­den kann, blieb für den Bam­ber­ger Stadt­rat unverständlich.

Wie es der Stadt Marl mit der ste­ti­gen Aus­wei­tun­gen des Abfall­ent­sor­gungs­be­trie­bes der Reth­mann-Grup­pe unter den ver­schie­den­sten Namen ergan­gen ist, schil­der­te der Mar­ler Stadt­rat Sand­küh­ler. Er berich­te­te von wich­ti­gen, ver­schwun­de­nen Unter­la­gen, die erst nach Akten­ein­sicht durch die Bür­ger­initia­ti­ve wie­der gefun­den wur­den, mas­si­ven Bela­stun­gen für die Ein­woh­ner und dem nahe­zu unauf­halt­sa­men Bestre­ben des Müll­gi­gan­ten, wel­ches auch vor Natur­schutz­ge­bie­ten nicht halt machte.

Die hohe Ver­kehrs­be­la­stung sei­ner Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, spe­zi­ell in Tüt­schen­ge­reuth, hob Bisch­bergs Bür­ger­mei­ster Dütsch her­vor. Argu­men­ta­tio­nen mit Arbeits­platz­be­schaf­fung im „struk­tur­schwa­chen Land­kreis“ blie­ben für ihn ange­sichts der Voll­be­schäf­ti­gung und des ledig­lich ver­la­ger­ten Stand­orts von Lim­bach nach Wals­dorf eben­so unver­ständ­lich wie für die ande­ren Red­ner auch. Auch rech­ne­te er detail­liert vor, was letzt­lich an Gewer­be­steu­er durch ver­schie­de­ne Aus­gleichs­zah­lun­gen an deut­lich gemin­der­ten Beträ­gen für die Gemein­den übrig bleibt. Für ihn stell­te sich zudem die Fra­ge, ob die strit­ti­ge Ansied­lung ange­sichts der gerin­gen Ein­nah­men die Spal­tung der Wals­dor­fer Gemein­de wert sei.

„Ist die Ansied­lung von ReFood ihren Preis wert?“, stell­te auch die Initia­ti­ve wie­der­holt in Fra­ge. Als mög­li­che Alter­na­ti­ve wur­de zudem von einem ört­li­chen Inve­stor ein Solar­park mit Bür­ger­be­tei­li­gung und Erleb­nis­cha­rak­ter vor­ge­stellt. Die Geg­ner der ReFood-Ansied­lung emp­fah­len letzt­lich den rund 130 Zuhö­rern, beim Bür­ger­ent­scheid die Vari­an­te NEIN – JA – Nein zu wäh­len, denn nur so kön­ne bei der Abstim­mung den Ansied­lungs­plä­nen von ReFood eine kla­re Absa­ge erteilt werden.

