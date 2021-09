Bro­se Bam­berg ist noch­mals auf dem Trans­fer­markt aktiv gewor­den und hat Auf­bau­spie­ler Fran­kie Fer­ra­ri ver­pflich­tet. Der 25-jäh­ri­ge US-Ame­ri­ka­ner kommt vom spa­ni­schen ACB-Team BAXI Man­re­sa und hat bei Bro­se einen Ein­jah­res­ver­trag unterschrieben.

Johan Roi­jak­kers: „Nach unse­ren ersten Test­spie­len war für uns klar, dass wir einen wei­te­ren Point Guard neben Justin Robin­son benö­ti­gen. Mit Fran­kie Fer­ra­ri haben wir einen ech­ten Play­ma­ker gefun­den, der weiß, wie man ein Team führt. Er fin­det den bes­se­ren postier­ten Mit­spie­ler, hat einen hohen Bas­ket­ball-IQ. Dazu ist er noch ein gefähr­li­cher Drei­punkt­schüt­ze. Mit ihm und Justin haben wir nun zwei sehr gute Aufbauspieler.“

Gebo­ren in Bir­lingame, Kali­for­ni­en, besuch­te Fer­ra­ri dort auch spä­ter zunächst die hei­mi­sche High­school, ehe er an die Arch­bi­shop Rior­dan High­school nach San Fran­cis­co wech­sel­te. 2014 ging er in der hüge­li­gen Stadt im Nor­den Kali­for­ni­ens auch ans Col­le­ge, wo er von Beginn an über­zeug­te. Vier Jah­re spä­ter been­de­te er sei­ne Uni­ver­si­täts­kar­rie­re mit Lei­stun­gen für die inter­nen Geschichts­bü­cher: 1.053 Punk­te (30.), 172 getrof­fe­ne Drei­er (5.), 410 ver­teil­te Assists (4.). Sei­ne Pro­fi­kar­rie­re begann er im Juli 2019 in Spa­ni­en beim ACB- und Bas­ket­ball Cham­pions League-Club BAXI Man­re­sa. Dort leg­te er natio­nal im Schnitt 14,7 Punk­te und 5,7 Assists auf, inter­na­tio­nal elf Zäh­ler und 7,7 Vor­la­gen. Letz­te Sai­son spiel­te er zunächst in Gran Cana­ria, wech­sel­te im Dezem­ber nach Mála­ga und been­de­te die Spiel­zeit wie­der in Man­re­sa. Dabei kam er 2020/2021 auf durch­schnitt­lich neun Zäh­ler und 3,3 Assists.

Fran­kie Fer­ra­ri: „Ich woll­te schon immer mal für eine groß­ar­ti­ge Orga­ni­sa­ti­on spie­len. Das kann ich nun bei Bro­se. Die BBL ist eine star­ke Liga und ich will hel­fen, dass wir nun wie­der gemein­sam dahin kom­men, wo Bam­berg ein­mal war und hin­ge­hört – an die Spit­ze. Dafür wer­de ich alles tun, was not­wen­dig ist. Ich bin ein ‚floor gene­ral‘, der ger­ne ande­re in Sze­ne setzt, aber auch selbst abschließt, wenn es benö­tigt wird.“

Fran­kie Fer­ra­ri wird bei Bro­se Bam­berg künf­tig mit der Num­mer eins auflaufen.