„Vom Kla­vier­bau und Zugän­gen zu Kunst & Kultur“

Beim Besuch der Grü­nen in der Kla­vier­ma­nu­fak­tur Stein­gra­eber Bay­reuth infor­mier­ten sich Tim Par­gent MdL, Direkt­kan­di­da­tin Susan­ne Bau­er in Beglei­tung der Pia­ni­stin Lisa Wel­lisch. Seit vie­len Jahr­zehn­ten sind Musik und Kunst eng mit die­sen Räu­men ver­bun­den, der List-Flü­gel ist hier zu sehen – und gele­gent­lich zu hören. Vor Ort und damit mit­ten in der Stadt- ent­ste­hen ca. 70 Kon­zert­flü­gel und 40 Kla­vie­re im Jahr. Das tra­di­ti­ons­rei­che Unter­neh­men wird dem­nächst in 7. Genera­ti­on als Fami­li­en­be­trieb geführt. In der Manu­fak­tur durf­te die klei­ne Grup­pe die ein­zel­nen Arbeits­schrit­te haut­nah beob­ach­ten und bekam einen umfang­rei­chen Über­blick über die zahl­rei­chen Auf­ga­ben und Her­aus­for­de­run­gen, die der Bau die­ser Instru­men­te mit sich bringt. Par­gent freu­te sich, über die Inno­va­ti­vi­tät und Expe­ri­men­tier­freu­de: „Die Her­stel­lung sol­cher Instru­men­te ist hohe Hand­werks­kunst und braucht auch wei­ter­hin Kräf­te aus dem Hand­werk – gera­de in Ober­fran­ken ist dies kei­ne leich­te Auf­ga­be.“ Neben dem Haupt­ge­schäft der Manu­fak­tur fin­den ganz neben­bei das gan­ze Jahr über Kon­zer­te statt, die das kul­tu­rel­le Leben in Bay­reuth tief mit­prä­gen, wert­vol­le Aus­bil­dungs­plät­ze wer­den geschaf­fen und die Kunst des Kla­vier­baus durch inter­es­san­te Inno­va­tio­nen wei­ter ent­wickelt. Wel­lisch dazu: „Stein­gra­eber lei­stet einen unglaub­lich wert­vol­len Bei­trag zum regio­na­len Kul­tur­le­ben in Bay­reuth und unter­stützt mit den „Ober­frän­ki­schen Nach­wuchs-Kon­zer­ten“ sowohl jun­ge Musiker/​innen als auch die Teil­ha­be aller Bürger/​innen am Kon­zert­le­ben.“ Gera­de die­se Offen­heit und Will­kom­mens­kul­tur hebt Bau­er her­vor: „Kunst und Kul­tur bil­den die Infra­struk­tur für unse­re Demo­kra­tie ‑der Wert die­ses Stück Hoch­kul­tur jeder­frau und jeder­mann zugäng­lich zu machen ist unschätzbar.“