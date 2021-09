Damit steht bereits der fünf­te wasch­ech­te Sel­ber im DEL2-Kader der Wölfe

Der 21-jäh­ri­ge Stür­mer hat sei­nen Ver­trag bei unse­ren Sel­ber Wöl­fen ver­län­gert. Lukas durch­lief alle Nach­wuchs­mann­schaf­ten und absol­vier­te bereits in der Sai­son 2016/2017 sein erstes Ober­li­ga­spiel. Trotz sei­nes jun­gen Alters bringt es Lukas bereits auf 157 Ober­li­ga-Par­tien. Nun wagt auch er den Schritt in die DEL2, was die VER­ant­wort­li­chen außer­or­dent­lich freut. Der Außen­stür­mer möch­te sich wei­ter ver­bes­sern und sich soviel Eis­zeit wie mög­lich erarbeiten.

Ein Home­boy wie er im Buche steht

„Lukas ist ein Home­boy, wie er im Buche steht. Er haut sich immer voll rein und ist trotz sei­nes jun­gen Alters schon eini­ge Jah­re ein fester Bestand­teil des Wolfs­ru­dels. Auch letz­te Sai­son hat er wie­der einen super Job gemacht und war vor allem immer bereit, alles zu geben. Egal ob er jetzt mal eine Zeit lang viel gespielt hat oder mal eher weni­ger. Zudem ist Lukas kör­per­lich in einer top Ver­fas­sung“, lobt Chef­trai­ner Her­bert Hohen­ber­ger sei­nen Nachwuchscrack.

Der Gewinn der Mei­ster­schaft war ein unbe­schreib­lich gutes Gefühl

Es war im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes eine außer­ge­wöhn­li­che Sai­son 2020/2021, die unse­re Sel­ber Wöl­fe bestrit­ten. Sowohl sport­lich als auch hin­sicht­lich der Rah­men­be­din­gun­gen, fin­det auch Lukas Klug­hardt: „Zu Beginn war alles etwas komisch und unge­wohnt. Vor allem, dass die Spie­le ohne Zuschau­er aus­ge­tra­gen wur­den, fühl­te sich erst ein­mal nicht rich­tig an. Aber man gewöhn­te sich dann doch recht schnell dar­an und es wur­de nach kur­zer Zeit alles zur „Nor­ma­li­tät“. Sport­lich konn­ten wir das Beste aus der Sai­son her­aus­ho­len und haben uns für die har­te Arbeit mehr als belohnt. Als in Han­no­ver zum Ende des fünf­ten Spiels die Schluss­si­re­ne ertön­te und wir die Mei­ster­schaft gewon­nen hat­ten, war es ein unbe­schreib­lich gutes Gefühl. Man konn­te es nicht wirk­lich glau­ben, was wir da erreicht hat­ten.“ Mit 16 Stür­mern im Kader war der Kon­kur­renz­kampf groß, doch den nahm Lukas klag­los an und brach­te es auf 42 Ein­sät­ze, 2 Tore und 5 Assists: „Im Gro­ßen und Gan­zen bin ich zufrie­den mit mei­ner Sai­son. Auf die Ver­let­zung zum Ende hät­te ich natür­lich ger­ne ver­zich­tet und lie­ber ein paar Spie­le mehr gemacht, doch schluss­end­lich zählt der Mann­schafts­er­folg. Und den hat­ten wir.“

Die DEL2 ist eine super Herausforderung

„Es ist ein außer­or­dent­lich posi­ti­ves Signal für uns, dass „Klugi“ den Weg mit in die DEL2 gehen kann und will. Für ihn per­sön­lich ist das eine super Her­aus­for­de­rung. Unser Dank gilt hier auch der Fir­ma NETZSCH, Lukas Arbeit­ge­ber, die die Rah­men­be­din­gun­gen schafft, dass Lukas auch vor­mit­tags mit­trai­nie­ren kann“, zeigt sich Her­bert Hohen­ber­ger dank­bar für die Unter­stüt­zung des Arbeitgebers.

„Ich bekom­me die vol­le Unter­stüt­zung mei­nes Arbeit­ge­bers und wir konn­ten ziem­lich schnell eine Lösung fin­den, wie ich Trai­ning und Arbeit ver­bin­den kann. Dafür bin ich sehr dank­bar“, fin­det auch Lukas selbst nur loben­de Wor­te dafür, dass die Fir­ma NETZSCH ihn auf sei­nem Weg maxi­mal unter­stützt. „Die Liga wird uns nichts schen­ken. Es wird kein Spiel geben, in dem wir nur Halb­gas geben kön­nen. Ich freue mich aber trotz­dem auf die neu­en Her­aus­for­de­run­gen. Zudem will ich mir so viel Eis­zeit wie mög­lich erar­bei­ten und mich jeden Tag ver­bes­sern“, blickt unse­re #36 erwar­tungs­froh auf die kom­men­de Spiel­zeit voraus.“

„Lukas ist flei­ßig, fit und bringt durch sei­ne läu­fe­ri­sche Stär­ke unglaub­lich viel Ener­gie aufs Eis. Zudem erle­digt Lukas zuver­läs­sig die Auf­ga­ben, die wir ihm auf­tra­gen“, traut auch Her­bert Hohen­ber­ger dem gebür­ti­gen Markt­red­wit­zer den Sprung in die DEL2 zu.

Sel­ber Wöl­fe, Ober­li­ga seit 2016

Lukas Klug­hardt

Geburts­tag: 30.03.2000

Geburts­ort: Marktredwitz

Grö­ße: 1,73 m

Gewicht: 78 kg

Spie­le Tore Vor­la­gen Stra­fen: 157 5 9 54

Der VER Selb e.V. wünscht Lukas eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2021/2022.