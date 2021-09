Olmes­dahl in der drit­ten Amts­zeit bestätigt

In der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Aischer Krie­ger- und Sol­da­ten­ver­ein wur­de Vor­sit­zen­der Ralf Olmes­dahl in der drit­ten Amts­zeit ein­stim­mig bestä­tigt. Sven Röm­melt wur­de neu, in das Amt des Stell­ver­tre­ters gewählt. “Ich bin froh, dass nun neue, jun­ge Men­schen in unse­rem Ver­ein Ver­ant­wor­tung über­neh­men.” So ist neben Röm­melt neu in der Vor­stand­schaft Mar­chel Mei­ser als Schrift­füh­rer, und in der erwei­ter­ten Vor­stand­schaft ist Basti­an Lay, Micha­el Bai­er und Micha­el Zepf bei der Fah­nen­ab­ord­nung zukünf­tig aktiv. Erfreu­lich ist, das es gera­de bei der Fah­ne um den Erhalt von Tra­di­tio­nen geht, ist doch unse­re Fah­ne schon über Jahrz­en­te in Lay´scher Hand.

Beim Toten­ge­den­ken wur­de noch­mals an allen ver­stor­be­nen Kame­ra­den gedacht, an 59 gefal­le­nen Bun­des­wehr­sol­da­ten des Afgha­ni­stan-Ein­sat­zes und nament­lich an unse­ren im Früh­jahr ver­stor­be­nen, ver­dien­ten Kame­ra­den Peter Dittrich und an einen unse­rer letz­ten Welt­kriegs­teil­neh­mer Phil­ipp Lay. Im Bericht des Vor­stan­des wur­de nur noch die Drei­kö­nigs­wan­de­rung im Jahr 2020 und die Weih­nachts­fei­er aus dem Jahr 2019 erwähnt. Alle ande­ren Ver­an­stal­tung muß­ten auf­grund der jewei­li­gen Pan­de­mie-Ver­ord­nung bedau­er­li­cher­wei­se abge­sagt wer­den. Was noch mög­lich war, waren die fei­er­li­chen Unter­stüt­zun­gen der kirch­li­chen Fest­ta­ge. Hier konn­te man immer mit der Fah­nen­ab­ord­nung und dem Böl­lern der “Aascher-Artil­le­rie” mit­wir­ken. Stolz ist der Ver­ein auf Mit­glie­der, die sich inner­halb der Gemein­de­po­li­tik enga­gie­ren. So zäh­len zu zu den Aischer Krie­gern sie­ben Gemein­de­rä­te aller cou­leur und dies, im har­mo­ni­schen und kame­rad­schaft­li­chen Miteinander.

Im Baye­ri­schen Sol­da­ten­bund 1874 e. V. ist der Aischer Ver­ein eben­falls ein Aktiv­po­sten. So fun­giert Ralf Olmes­dahl als Kreis­vor­sit­zen­der Erlan­gen-Höchstadt und wei­ter als Bezirks­ge­schäfts­füh­rer Mit­tel­fran­ken. Zudem gehört Olmes­dahl zum erwei­ter­ten Prä­si­di­um des Lan­des­ver­ban­des (BSB) mit Sitz in Mün­chen. Der Ver­ein gestal­te­te für den Lan­des­ver­band (BSB) und für die Arbeits­ge­mein­schaft der Reser­vi­sten- und Tra­di­ti­ons­ver­bän­den (ARST) im Okto­ber 2019 den soge­nann­ten “Lai­ber-Tag”, das Mili­tär-Max-Joseph-Ordens­fest im Schloß Oberschleißheim.

Reser­vi­sten­be­auf­trag­ter Gerd Stingl berich­te­te von der erfolg­rei­chen Teil­nah­me am Kreis­ver­gleichs­schie­ßen der Aischer Sport­schüt­zen Hart­wig Wal­dert, Her­bert Gey­er und Hel­mut Lay, die zudem all­mo­nat­lich in der Kreis­schüt­zen­grup­pe ERH im BSB in Lan­ge­sen­del­bach ihre Geschicke unter Beweis stel­len. Außer­dem wur­de von ihm noch das Kame­rad­schafts­schie­ßen im Novem­ber 2019, bei dem sich alle Ades­ldor­fer Mili­tär­ver­ei­ne bewei­ßen berichtet.

Schatz­mei­se­rin Ger­lin­de Lay konn­te gemein­sam mit den Kas­sen­prü­fern Man­fred Bai­er und Johan­nes Kest­ler über einen ordent­li­chen Kas­sen­stand infor­mie­ren. Harw­tig Wal­dert wur­de nach sei­ner 30-jähir­gen Amts­zeit als Schrift­füh­rer mit einem Geschenk­korb für sein akti­ves Tun für sei­nen Aischer Ver­ein gedankt und anschlie­ßend wur­de er in den “Ruhe­stand ver­setzt” – mili­tä­risch Kor­rekt ver­ab­schie­de­te er sich ganz ein­fach mit den Wor­ten “Herr Vor­stand, mel­de mich ab!”. Glück­li­cher­weis wird er im Aus­schuss wei­ter­hin für uns da sein. Er über­nimmt die Auf­ga­be des Archivar/​Historie. Unse­rem Ehr­vor­sit­zen­den Hel­mut Lay wur­de bei der Ver­samm­lung das Gro­ße Ver­dienst­kreuz in Gold des Baye­ri­schen Sol­da­ten­bun­des 1874 e. V. für sei­ne nun­mehr über 40-jäh­ri­ge Tätig­keit in der Vor­stand­schaft ver­lie­hen. Wei­ter wur­de Hel­mut Göp­fert mit dem Böl­ler­schüt­zen­ab­zei­chen in Gold – Nr. 1 des BSB ausgezeichnet.

Olmes­dahl bedank­te sich am Ende der Ver­samm­lung herz­lichst beim dies­jäh­ri­gen Gast­ge­ben, dem SC Her­tha Aisch für die gute Bewir­tung und für das zur Ver­fü­gung gestell­te Gelän­de “das ist geleb­te Kameradschaft!”.

Gewählt wur­den neben Olmes­dahl und Röm­melt als Schatz­mei­ste­rin: Ger­lin­de Lay, als Kas­sen­prü­fer: Man­fred Bai­er und Johan­nes Kest­ler, als Schrift­füh­rer: Mar­cel Mei­ser und als Reser­vi­sten­be­auf­trag­ter: Gerd Stingl.