BURG­KUNST­ADT. Am Sonn­tag­mor­gen gegen 03:50 Uhr wur­de durch eine Strei­fen­be­sat­zung der Lich­ten­fel­ser Poli­zei eine Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren jun­gen Män­nern vor einer Bar in Burg­kunst­adt beob­ach­tet. Nach­dem die Beam­ten ein­schrit­ten, ergrif­fen zwei der Män­ner die Flucht, konn­ten jedoch kurz dar­auf gestellt wer­den. Wie sich her­aus­stell­te, gerie­ten die bei­den 28 und 29 Jah­re alten Män­ner vor­her zunächst mit einem 35-Jäh­ri­gen in einen Streit, wor­auf­hin ein 32-jäh­ri­ger Mann schlich­tend zwi­schen den Par­tei­en ver­mit­teln woll­te und sich dazwi­schen stell­te. Dies woll­ten die bei­den Män­ner nicht hin­neh­men und gin­gen zu zweit auf die­sen los, einer von ihnen ver­pass­te dem Ver­mitt­ler sogar einen Faust­schlag ins Gesicht, was eine blu­ten­de Nase zufol­ge hat­te. Die bei­den Män­ner müs­sen sich nun, da sie gemein­schaft­lich auf ihr Opfer ein­ge­wirkt hat­ten, wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung straf­recht­lich verantworten.