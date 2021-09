Gestern war der Tag der Wahr­heit für unse­re 5 Jugend­feu­er­wehr­ka­me­ra­den. Nach har­ter Vor­be­rei­tung stand die Prü­fung der Baye­ri­schen Jugend­lei­stungs­prü­fung an. Für die Abnah­me kamen KBI Ste­fan Brun­ner, Kreis­ju­gend­wart KBM Chri­sti­an Bühl und stv. Kom­man­dant Mar­kus Tor­ner in das Gerä­te­haus der Feu­er­wehr Buben­reuth. Mit Adler­au­gen prüf­ten die Schieds­rich­ter die ver­schie­de­nen Pra­xis- und Theo­rie­auf­ga­ben wel­che erle­digt wer­den muss­ten. Nach ca. 2 Stun­den Schwit­zen konn­te allen Prüf­lin­gen zur erfolg­reich abge­leg­ten Prü­fung gra­tu­liert werden.

Bevor die ver­dien­ten Abzei­chen an die Teil­neh­mer Moritz Kow­al­ski, Hen­drik Her­zog, Han­nes Fehn, Tobi­as Zöll­ner und Caro­li­ne Beck aus­ge­hän­digt wur­den, rich­te­ten KBM Bühl, KBI Brun­ner und Kom­man­dant Hein­rich Her­zog eini­ge Wor­te an die Prüf­lin­ge. Alle spra­chen ihre Glück­wün­sche aus und ermu­tig­ten die JFW´ler am Ball zu bleiben.

Kom­man­dant Her­zog erin­ner­te sich an sei­ne eige­ne Jugend­feu­er­wehr­zeit und das die baye­ri­sche Jugend­lei­stungs­span­ge das ein­zi­ge Abzei­chen damals für die Jugend­feu­er­wehr gewe­sen sei. Er ist stolz auf die 5 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den und hof­fe das sie der Buben­reu­ther Wehr lan­ge erhal­ten bleiben.