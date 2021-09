„Die Gesund­heit unse­rer Kin­der ist das höch­ste Gut“, so Land­rat Johann Kalb. „Es hat daher ober­ste Prio­ri­tät, den Schul­un­ter­richt nach den Som­mer­fe­ri­en so sicher wie mög­lich zu gestal­ten.“ Vor die­sem Hin­ter­grund hat der Land­kreis Bam­berg als Sach­auf­wand­trä­ger in den ver­gan­ge­nen Wochen die Räu­me in den land­kreis­ei­ge­nen Schu­len indi­vi­du­ell von einem Fach­in­ge­nieur über­prü­fen und die Not­wen­dig­keit von Luft­rei­ni­gern atte­stie­ren lassen.

Die Aus­schrei­bung ist bereits ver­an­lasst, so dass die Aus­stat­tung aller Unter­richts­räu­me der Real­schu­le Hirschaid, der Land­wirt­schafts­schu­le, der Don-Bos­co-Schu­le sowie der Giech­burg­schu­le mit Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­ten zeit­nah erfol­gen kann.

Die Real­schu­len in Ebrach und Scheß­litz sind infol­ge der durch­ge­führ­ten Bau­maß­nah­men schon mit moder­ner Lüf­tungs­tech­nik ausgestattet.

Für die Gym­na­si­en und Berufs­schu­len wer­den erfor­der­li­che Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­te von den jewei­li­gen Zweck­ver­bän­den beschafft.