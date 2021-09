Am Sams­tag, den 28. August 2021, fand zwi­schen 14:00 und 19:30 Uhr das zwei­te Wahl­kampf­high­light der GRÜ­NEN JUGEND Bay­ern im Ehren­hof in Bay­reuth statt. Neben eini­gen Info­stän­den gab es auch eine Quiz­show, bei der die Votenträger:innen der GRÜ­NEN JUGEND Bay­ern gegen die ober­frän­ki­schen Grü­nen Direktkandidat:innen antraten.

Dazu Sas­kia Weis­haupt, Spit­zen­kan­di­da­tin der GRÜ­NEN JUGEND Bay­ern zur Bun­des­tags­wahl: „Mit unse­rem Wahl­kampf­high­light konn­ten wir den Men­schen in der Bay­reu­ther Fuß­gän­ger­zo­ne deut­lich machen, für wel­che Visio­nen und Ideen wir strei­ten und wie für uns eine gerech­te Zukunft aus­sieht – näm­lich kli­ma­neu­tral, sozi­al gerecht, femi­ni­stisch und bunt!“

„In die­sem Wahl­kampf geht es um alles: Wir stür­zen von einer Kri­se zur näch­sten und egal ob Coro­na, Kli­ma oder Afgha­ni­stan, in den Gesprä­chen auf den Stra­ßen mer­ken wir, dass vie­le den Wunsch nach Ver­än­de­rung haben. Wir GRÜ­NE ste­hen für die­se Ver­än­de­rung und strei­ten in Deutsch­land, Bay­ern und in Bay­reuth für eine Welt, die Zukunft hat. Wir wol­len Ver­ant­wor­tung über­neh­men und den Men­schen Ver­läss­lich­keit bie­ten“, ergänzt Susan­ne Bau­er, Direkt­kan­di­da­tin der GRÜ­NEN in Bayreuth.

Pau­la Heeß, Spre­che­rin der GRÜ­NEN JUGEND Bay­reuth, sagt dazu: „Wir haben den Bay­reu­ther Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf­ge­zeigt, wie krea­tiv Wahl­kampf sein kann und dass uns jun­gen Men­schen poli­ti­sches Enga­ge­ment wich­tig ist. Ein wich­ti­ges Signal für Erst­wäh­le­rin­nen und Erst­wäh­ler und ein super Moti­va­ti­ons­schub für die letz­ten Wochen vor der Wahl!“

Die drei Poli­ti­ke­rin­nen sei­en sich einig, dass in den letz­ten Wochen vor der Wahl noch alles mög­lich sei und die GRÜ­NE JUGEND und GRÜ­NEN hoch­mo­ti­viert in die hei­ße Wahl­kampf­zeit star­te­ten. „Eine grü­ne Kanz­le­rin Anna­le­na Baer­bock ist unser Traum­sze­na­rio“, ergän­zen Bau­er und Heeß.