Am Sonn­tag, 5. Sep­tem­ber 2021 bie­tet das mobi­le Impf­team des ASB Forch­heim die Mög­lich­keit, sich beim Foodtruck Festi­val auf dem Aus­stel­lungs­ge­län­de an der Hafen­stra­ße in Forch­heim, gegen Coro­na imp­fen zu las­sen. Wer möch­te, kann sich im Zeit­raum von 12 bis 16 Uhr ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung gegen Coro­na imp­fen las­sen. Die Imp­fung erfolgt aus­schließ­lich mit dem Impf­stoff von BioNTech.