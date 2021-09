Der Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster der Justiz Georg Eisen­reich hat den Vor­sit­zen­den Rich­ter am Ober­lan­des­ge­richt Rei­ner Chwoy­ka mit Wir­kung vom 1. Novem­ber 2021 zum neu­en Prä­si­den­ten des Land­ge­richts Hof ernannt.

Rei­ner Chwoy­ka tritt damit die Nach­fol­ge von Chri­sti­ne Kün­zel an, die in den Ruhe­stand tritt. Die bis­he­ri­ge Prä­si­den­tin Chri­sti­ne Kün­zel hat­te im Mai 2014 die Lei­tung des Land­ge­richts Hof über­nom­men. Mit Tat­kraft, Geschick und viel Empa­thie habe sie das Land­ge­richt Hof, ins­be­son­de­re auch wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie, sou­ve­rän geführt, so der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt. Hier­für dan­ke er Frau Kün­zel sehr herz­lich. Gleich­zei­tig freue er sich, dass mit Rei­ner Chwoy­ka eine viel­sei­tig bewähr­te und beson­ders enga­gier­te Per­sön­lich­keit das wich­ti­ge Amt des Prä­si­den­ten des Land­ge­richts über­neh­me, so Prä­si­dent Schmitt.

Auf den neu­en Prä­si­den­ten wür­den neben sei­nen viel­fäl­ti­gen Ver­wal­tungs­auf­ga­ben vor allem auch der wei­te­re Umbau des Gerichts­ge­bäu­des des Land­ge­richts Hof warten.

Der Land­ge­richts­be­zirk Hof ist für den neu­en Prä­si­den­ten kein unbe­kann­tes Ter­rain. Der in Rothen­burg ob der Tau­ber gebo­re­ne Rei­ner Chwoy­ka (61 Jah­re) begann sei­ne beruf­li­che Lauf­bahn nach dem Stu­di­um der Rechts­wis­sen­schaf­ten an der Uni­ver­si­tät Würz­burg im Okto­ber 1989 als Rich­ter auf Pro­be am Land­ge­richt Hof. In den Fol­ge­jah­ren war er an der Staats­an­walt­schaft Hof tätig, bis er im Jahr 1994 wie­der an das Land­ge­richt Hof zurück­kehr­te. Im Mai 2003 wech­sel­te Rei­ner Chwoy­ka erneut als Staats­an­walt als Grup­pen­lei­ter zur Staats­an­walt­schaft Hof. Im Janu­ar 2008 wur­de er Direk­tor des Amts­ge­richts Wun­sie­del und im Sep­tem­ber 2010 Direk­tor des Amts­ge­richts Hof. Im Novem­ber 2019 kam er als Vor­sit­zen­der Rich­ter an das Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg, wo er zunächst den 8. Zivil­se­nat und spä­ter den 4. Zivil­se­nat führ­te. Herr Chwoy­ka ist ver­hei­ra­tet und lebt mit sei­ner Fami­lie im Bezirk des Land­ge­richts Hof.