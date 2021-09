Auf­grund ver­än­der­ter städ­te­bau­li­cher Rah­men­be­din­gun­gen im Bereich der Wirt­schaft, der Frei­zeit­ge­stal­tung oder aber auch der Bevöl­ke­rungs­zu­sam­men­set­zung müs­sen bestehen­de, auf Wachs­tum aus­ge­rich­te­te Zukunfts­vor­stel­lun­gen der Stadt­ent­wick­lung ste­tig neu über­dacht wer­den. Die Stadt Kulm­bach befin­det sich mit der Fort­schrei­bung ihres „Inte­grier­ten städ­te­bau­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zep­tes“ (ISEK) mit­ten in einem sol­chen Prozess.

Zur Erstel­lung eines sol­chen Kon­zep­tes wird der aktu­el­le Zustand einer Stadt auf­ge­nom­men, bewer­tet und schritt­wei­se mit Zie­len für die Zukunft ver­bun­den. Das Ergeb­nis die­ser Arbeit ist dann das ISEK. Es for­mu­liert kon­kre­te Pro­jek­te, Bau- und Manage­ment­maß­nah­men und bil­det die Grund­la­ge für ihre För­de­rung mit öffent­li­chen Mitteln.

Bereits 2007 gab die Stadt Kulm­bach ihr erstes ISEK in Auf­trag. Über einen Zeit­raum von mehr als einem Jahr wur­de in inner­städ­ti­schen Berei­chen nach Poten­tia­len für zukünf­ti­ge Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten gesucht und Zie­le für die poten­ti­el­len Stadt­um­bau­ge­bie­te entwickelt.

Im Okto­ber 2010 wur­de dann das fer­ti­ge Kon­zept vom Stadt­rat ver­ab­schie­det. 2020, zehn Jah­re spä­ter, beschloss das Gre­mi­um dann eine Fort­schrei­bung des ISEKs, das die inzwi­schen statt­ge­fun­de­nen Pro­zes­se, gesell­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen und städ­te­bau­li­chen Ver­än­de­run­gen mit ein­schlie­ßen soll. Zur Erstel­lung die­ses ISEKs wur­de von der Stadt Kulm­bach das Büro Umbau­Stadt beauf­tragt, wel­ches sich mit dem För­der­ge­biet detail­liert befasst. Die Fer­tig­stel­lung die­ses Hand­lungs­kon­zepts für Kulm­bach soll inner­halb eines Jah­res gesche­hen und ist für Anfang näch­sten Jah­res geplant.

Das ISEK soll dabei von einem anre­gen­den und viel­schich­ti­gen Betei­li­gungs- und Abstim­mungs­pro­zess unter Ein­be­zie­hung der bestehen­den Akteurs­struk­tu­ren und Netz­wer­ke beglei­tet sein. So sind die Abtei­lun­gen des Bau­amts, die Wirt­schafts­för­de­rung, aber auch das Land­rats­amt und die Regie­rung von Ober­fran­ken Teil einer Len­kungs­grup­pe. Der Stadt­rat ist selbst­ver­ständ­lich auch eingebunden.

Wich­ti­ger Fak­tor muss die kla­re Über­set­zung der bestehen­den Her­aus­for­de­run­gen und Poten­zia­le in gut les­ba­re Kar­ten und Plä­ne, die koope­ra­ti­ve Erar­bei­tung kla­rer Leit­bil­der und Hand­lungs­fel­der für den Stadt­ent­wick­lungs­pro­zess, vor allem aber die Iden­ti­fi­ka­ti­on von Schwer­punkträu­men und klar prio­ri­sier­ten Hand­lungs­an­sät­zen sowie Impuls­pro­jek­ten ste­hen, die es in ein gra­fisch hoch­wer­tig aus­ge­ar­bei­te­tes Rah­men­plan­werk zu über­setz­ten gilt.

„Ein wesent­li­cher Aspekt ist die Bür­ger­be­tei­li­gung. Natür­lich legen wir viel Wert auf die Fach­gut­ach­ten und die Zah­len, Daten und Fak­ten. Gleich­zei­tig sind es aber die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die in Kulm­bach leben und die Kulm­bach bele­ben. Daher möch­ten wir sie in die Fort­schrei­bung des ISEKs mit ein­be­zie­hen und ihre Ein­drücke, Wün­sche und Kri­tik mit­neh­men und in das Kon­zept ein­flie­ßen las­sen“, erklärt dazu Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann.

Stadt­bau­rat Jens Elling­haus ergänzt hier­zu: „Übli­cher­wei­se wür­de die Bür­ger­be­tei­li­gung im Rah­men ver­schie­de­ner Work­shops in Prä­senz statt­fin­den. Auf­grund der nach wie vor andau­ern­den Pan­de­mie haben wir uns ent­schlos­sen, die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit­tels einer inno­va­ti­ven Betei­li­gungs­home­page einzubeziehen.“

Die­se Home­page ist nun online. Unter www​.kulm​bach​-mit​ge​stal​ten​.de kön­nen alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Stadt, aber auch der umlie­gen­den Städ­te und Gemein­den aktiv ihre Mei­nung zur Ent­wick­lung Kulm­bachs ein­brin­gen. Zwei For­men der Betei­li­gun­gen sind der­zeit auf der Home­page mög­lich. Einer­seits eine Umfra­ge, in der kon­kret nach Ver­än­de­rungs­po­ten­ti­al, nach Vor­schlä­gen und nach Schwach­punk­ten der Stadt gefragt wird, ande­rer­seits auch ein Kar­ten­tool, in dem an ganz kon­kre­ten Punk­ten auf einem Stadt­plan Stär­ken und Schwä­chen ver­schie­de­ner Innen­stadt­be­rei­che ein­ge­tra­gen, aber auch Wün­sche ver­or­tet wer­den können.

Die Teil­nah­me ist kosten­frei und anonym, nach einer kur­zen Regi­strie­rung kann direkt mit der Umfra­ge und dem Kar­ten-Tool begon­nen werden.

„Ich darf alle Mit­men­schen in und um Kulm­bach auf­ru­fen, sich an der wei­te­ren Ent­wick­lung unse­rer Stadt zu betei­li­gen. In die­sem kon­kre­ten Fall funk­tio­niert das so leicht, wie es nur sel­ten der Fall ist: man kann zuhau­se vom Sofa aus einen Teil zur Ver­schö­ne­rung und Opti­mie­rung unse­rer Hei­mat­stadt bei­tra­gen. Nut­zen Sie alle die­se Mög­lich­keit, damit wir mit vie­len Ideen und Rück­mel­dun­gen in die wei­te­ren Pha­sen bis zur Fer­tig­stel­lung des Kon­zep­tes gehen kön­nen“, so Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann dazu abschließend.