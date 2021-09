Im Hin­blick auf das bevor­ste­hen­de neue Schul­jahr bie­tet das Impf­zen­trum Hofer Land erneut Schü­ler­imp­fun­gen mit dem Impf­stoff von Bio­N­Tech an.

Die­se fin­den am Frei­tag, den 10.09.2021, und am Sams­tag, den 11.09.2021, jeweils von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Impf­zen­trum in Hof, Ernst-Reu­ter-Str. 62 statt.

Die Imp­fun­gen erfol­gen grund­sätz­lich ohne Ter­min. Zur bes­se­ren Plan­bar­keit und Ver­rin­ge­rung der War­te­zei­ten kön­nen den­noch Ter­mi­ne unter 09281/57–777 ver­ein­bart werden.

Bei Schü­le­rin­nen und Schü­lern unter 18 Jah­ren bit­ten wir um eine Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung der Erzie­hungs­be­rech­tig­ten oder die Beglei­tung durch einen Eltern­teil. Bit­te brin­gen Sie außer­dem Ihren Aus­weis sowie, falls vor­han­den, Ihr Impf­buch mit zur Impfung.

Dar­über hin­aus bie­tet das Impf­zen­trum Hofer Land selbst­ver­ständ­lich auch wei­ter­hin Imp­fun­gen ohne Ter­mi­ne für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ab 12 Jah­ren an. Die­se fin­den zu den übli­chen Öff­nungs­zei­ten des Impf­zen­trums in Hof (Mon­tag-Sams­tag 8:00–18:00 Uhr) statt.