Am Diens­tag, 07.09.2021, ist es end­lich soweit, der Bade- und Sau­na­be­trieb wird auf­ge­nom­men. Nach der Som­mer­pau­se öff­nen Hof­Bad und HofSau­na ihre Türen. Der Ein­tritt ist bei einer 7‑Ta­ge-Inzi­denz ab 35 nur mit der „3‑G-Regel“ mög­lich. Das bedeu­tet, alle Bade- oder Sau­na­gä­ste müs­sen voll­stän­dig geimpft, gene­sen oder gete­stet sein.

Besu­che­rin­nen und Besu­cher kön­nen sich auf Ent­span­nung in der Sau­na sowie Sport­ein­hei­ten in den Becken freu­en. Den Gästen ste­hen, wie gewohnt, die Sau­nen im Innen- und Außen­be­reich bei Tem­pe­ra­tu­ren zwi­schen mil­den 60 und hei­ßen 100 Grad Cel­si­us zur Ver­fü­gung. Die rusti­ka­le Ein­rich­tung der Pan­ora­ma­sau­na im Ober­ge­schoss lädt zum Ver­wei­len ein. Abküh­lung fin­den die Sau­na­gä­ste in der Lounge mit Eis­brun­nen, wel­cher durch­ge­hend fri­sches Eis­gra­nu­lat in Form von Sta­lag­mi­ten pro­du­ziert. Das frisch her­aus­ge­putz­te Hof­Bad genießt mit Schwim­mer­becken, Spaß­becken, Warm­spru­del­becken, Rut­sche und vie­len wei­te­ren Attrak­tio­nen Beliebt­heit bei Jung und Alt.

Ab Sep­tem­ber steht der Mon­tag aus­schließ­lich dem Schü­ler- und Ver­eins­schwim­men zur Ver­fü­gung und bleibt somit für den nor­ma­len Bade- und Sau­na­be­trieb geschlossen.

Die aktu­el­len Abstands- und Hygie­ne­re­geln sind zu beach­ten. Genaue Öff­nungs­zei­ten und wei­te­re Infor­ma­tio­nen befin­den sich auf der Home­page www​.hof​bad​.de.