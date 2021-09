Der CSU OV Pot­ten­stein lädt zum gemein­sa­men Früh­stück in das Café Wirth am Sams­tag, 04.09.2021, ab 8 Uhr ein. Dabei wer­den die neu­en Pot­ten­stei­ner Mehr­weg­be­cher von unse­rer Vor­sit­zen­den und Refe­ren­tin für Tou­ris­mus Bir­git Haber­ber­ger vor­ge­stellt. Die­se Becher sol­len auch einen Bei­trag zur Nach­hal­tig­keit im Tou­ris­mus lei­sten und kön­nen u.a. im Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein, der Bäcke­rei Frosch und im Café Wirth erwor­ben wer­den. Dabei wird sich auch unse­re MdB Dr. Sil­ke Lau­nert über das The­ma Nach­hal­tig­keit im Tou­ris­mus infor­mie­ren und aus­tau­schen sowie aktu­el­le Ent­wick­lun­gen dazu aus Ber­lin berich­ten. Wegen der Vor­be­rei­tun­gen für das Früh­stück, wird um Anmel­dung bei Thor­sten Sebald per Email (thorstensebald@t‑online.de) oder tele­fo­nisch unter 092421678 gebeten.