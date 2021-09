Nach der lan­gen Coro­na-Zwangs­pau­se geht es am Sams­tag end­lich wie­der um Punk­te am Fails­berg. Zum Sai­son­auf­takt ist der 1. FFC Hof zu Gast. Die bis­he­ri­ge Bilanz gegen den ober­frän­ki­schen Mit­kon­kur­ren­ten fällt aus­ge­gli­chen aus, neben einem Sieg und einer Nie­der­la­ge gab es noch ein Remis. In einer sie­ben­wö­chi­gen Vor­be­rei­tung hat Coach Heinz Ull­rich die Mann­schaft für den Sai­son­start fit gemacht. Die Test­spie­le gegen den TSV Brand, FC Goll­ho­fen und den SV DJK Eggols­heim konn­ten die blau-gel­ben jeweils für sich ent­schei­den. Ledig­lich im zwei­ten Vor­be­rei­tungs­spiel gegen die SpVgg Ger­ma­nia Ebing muss­te man eine knap­pe 1:0‑Niederlage hin­neh­men. Einen ech­ten Här­te­test gab es gegen den Regio­nal­li­gi­sten vom FC For­stern. Mit einem 1:1 kön­nen die Frau­en des SV Frens­dorf aber durch­aus zufrie­den sein und blicken nun hoch­mo­ti­viert auf das erste Sai­son­spiel. Hier kann Trai­ner Heinz Ull­rich, der zuletzt ver­let­zungs­be­dingt auf ein paar Spie­le­rin­nen ver­zich­ten muss­te, fast aus den Vol­len schöp­fen. Anstoß zum Ober­fran­ken­der­by ist am dies Mal bereits am Sams­tag um 15 Uhr.