Die bekann­te und belieb­te Skulp­tur „Modell Lucy“ ist repa­riert und steht wie­der an ihrem ange­stamm­ten Stand­ort am Luit­pold­platz. Im ver­gan­ge­nen Janu­ar muss­te sie auf­grund eines Ris­ses in der Gieß­harz­plat­te, der wit­te­rungs­be­dingt ent­stan­den war, abge­baut wer­den. Lucy ist ein Werk der bei­den Künst­le­rin­nen Ste­fa­nie Zoche und Sabi­ne Hau­bitz, die von 1998 bis zum Tod von Sabi­ne Hau­bitz im Jahr 2014 zusam­men­ar­bei­te­ten. Die Skulp­tur ist seit 2014 Teil der Bay­reu­ther Skulp­tu­ren­mei­le und spricht Kunst­in­ter­es­sier­te wie fla­nie­ren­de Pas­san­ten glei­cher­ma­ßen an. Sie lädt zum Aus­pro­bie­ren ein, Betre­ten ist hier aus­drück­lich erlaubt. Vom Bal­kon aus blickt man auf das Mark­gräf­li­che Opern­haus und hat die Ach­se zum Fest­spiel­hü­gel im Rücken. Zwi­schen die­sen bei­den Orten schafft das Kunst­werk eine räum­li­che und gedank­li­che Verbindung.