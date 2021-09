Pres­se­mit­tei­lung der Adels­dor­fer Bür­ger- und Wäh­ler­initia­ti­ve e. V.:

Das ist die beste Nach­richt des Jah­res für alle Adels­dor­fer Bür­ger. Georg Gal­ster, ein sehr erfolg­rei­cher Geschäfts­mann, des­sen Sohn Wolf­gang Gal­ster bereits meh­re­re Apo­the­ken, wie z.B. die Aisch­park Apo­the­ke in Höchstadt und die St. Mau­ri­ti­us Apo­the­ke in Röt­ten­bach betreibt, packt nun ein zusätz­li­ches Groß­pro­jekt an.

Seit eini­gen Jah­ren schon schwebt der Fami­lie Gal­ster die Errich­tung eines „Haus der Gesund­heit“ mit einem zur Infra­struk­tur pas­sen­den Port­fo­lio an Ärz­ten, einer im Haus lie­gen­den Apo­the­ke, die sich den all­ge­mei­nen Öff­nungs­zei­ten ande­rer Geschäf­te anpasst, einem bar­rie­re­frei­en Ergo­la­den, ein Info­zen­trum für häus­li­che Pfle­ge mit dem dazu gehö­ri­gem Sor­ti­ment, sowie eine brei­te Palet­te von Natur­pro­duk­ten aus eige­ner Her­stel­lung mit dazu­ge­hö­ri­gem Schu­lungs­zen­trum an einem bestens geeig­ne­ten Stand­ort vor.

Jetzt sind die Wei­chen gestellt!

Nach lan­gem pla­nen und unzäh­li­gen kon­zep­tio­nel­len Gesprä­chen von Herrn Gal­ster, in denen er sehr oft auf Wider­stand auch von Sei­ten der Gemein­de Adels­dorf gesto­ßen ist, führ­te fast dazu, sein Vor­ha­ben ein­zu­stamp­fen oder gar ander­orts anzusiedeln.

“Ich zäh­le mit zu den gro­ßen Gewer­be­steu­er­zah­lern in Adels­dorf mit 2 bestehen­den Fir­men im Gemein­de­ge­biet, ich habe die nöti­gen Kon­tak­te, Erfah­rung und die Power ein Gesund­heits­zen­trum die­ser Grö­ße zu stem­men” aber das woll­ten die Ober­häup­ter der Gemein­de Adels­dorf nicht hören berich­te­te uns Georg Galster.

Doch, die rich­ti­gen Köp­fe zusam­men­ge­steckt und das Zukunfts­pro­jekt fin­det Zustimmung!

Mit der tat­kräf­ti­gen, uner­müd­li­chen Unter­stüt­zung der Adels­dor­fer Bür­ger Wäh­ler Initia­ti­ve (ABWI), wel­che von Beginn an an sein Vor­ha­ben glaub­ten und ihm Unter­stüt­zung bei der geeig­ne­ten Grund­stücks­su­che zusag­ten, wen­de­te sich glück­li­cher­wei­se alles zum Besten.

Nach inten­si­ven Gesprä­chen zwi­schen der Fami­lie Gal­ster und Ralf Olmes­dahl (Frak­ti­ons­spre­cher der ABWI) gelang es das Vor­ha­ben und die bei­de Gal­ster-Betrie­be in Ades­ldorf zu hal­ten und des­sen Adels­dor­fer-Bür­ger-Trup­pe gelang es ein pri­va­tes Grund­stück zu fin­den. Der Start­schuss dürf­te schon bald fal­len, nach Ein­hal­tung aller von der Gemein­de gefor­der­ten Bebau­ungs­vor­ga­ben kann der Spa­ten­stich in Kür­ze erfolgen.

Der moder­ne Kom­plex ist nach den neu­sten Stan­dards des Kli­ma­schut­zes geplant. Eine gro­ße Pho­to­vol­ta­ik-Dach­flä­chen­an­la­ge sei selbst­ver­ständ­lich in die Pla­nung mit aufgenommen.

Genü­gend Elek­tro-Auto-Lade­sta­tio­nen (20–30 Sta­tio­nen), wirk­li­che Bar­rie­re­frei­heit mit selbst öff­nen­den Türen, eine gro­ße Apo­the­ke, die ein brei­tes, zeit­ge­mä­ßes Sor­ti­ment anbie­tet, die lang ersehn­ten Arzt­pra­xen, sowie neue Arbeits­plät­ze für die Gemein­de Adels­dorf sei­en wei­te­re erfreu­li­che Nach­rich­ten. Fer­ner sind eige­ne Räum­lich­kei­ten geplant, um Dienst­lei­stun­gen durch die Apo­the­ke durch­zu­füh­ren (wie z.B: Coro­na-Schnell­tests, Anmes­sen von Stütz­strümp­fen, diver­se Bera­tungs­lei­stun­gen usw.), die aus recht­li­chen Grün­den nicht in den Apo­the­ken­kun­den­räu­men statt­fin­den dür­fen. Ein wei­te­rer gro­ßer Vor­teil ist: Der gemeind­li­che Haus­halt wird mit die­sem Pro­jekt nicht belastet!

Das mit ein­ge­brach­te Schu­lungs­zen­trum wird sich zudem posi­tiv für die orts­an­säs­si­ge Hotel­le­rie und Gastro­no­mie auswirken.

Ralf Olmes­dahl von der ABWI äußert sich zum The­ma leicht ent­rü­stet und eben­so erfreut: “Es war nicht ein­fach, das pas­sen­de Grund­stück zu fin­den, zumal die Gemein­de unver­ständ­li­cher­wei­se kein Grund­stück zur Ver­fü­gung stellte.

Kri­te­ri­en wie: – Gute Ver­kehrs­an­bin­dung an Bun­des­stra­ßen und Auto­bahn, Mög­lich­kei­ten zukünf­ti­ger Erwei­te­run­gen, aus­rei­chen­de Park­plät­ze (90 Stück sind geplant) – „das waren schon Eck­da­ten die uns for­der­ten und zudem wur­de mit dem gewähl­ten Stand­ort eine Ver­kehrs­ent­la­stung der Orts­mit­te realisiert.”

Zusam­men mit der Fami­lie Gal­ster hat man es geschafft, getreu nach dem Mot­to “nicht nur reden und ver­spre­chen – son­dern han­deln und das zum Wohl/​Gesundheitswohl unse­rer Gemeinde”

Georg Haber­mann (2. Vor­sit­zen­der ABWI): “Wir sind kei­ne Lob­by­po­li­ti­ker – wir sind für alle da! Jeder der begei­stern­de, zukunfts­ori­en­tier­te Ideen für unse­re Gemein­de Adels­dorf ein­bringt und auf uns zukommt, dem wer­den wir unse­re vol­le Unter­stüt­zung anbie­ten, wie hier bei die­sen Pro­jekt „Haus der Gesundheit“.

Ein­heit­lich ist die Mei­nung aller Betei­lig­ten, das es eine tol­le Sache ist. Denn eine Gemein­de mit fast 10.000 Ein­woh­nern benö­tigt schon längst und unbe­dingt eine vor­aus­schau­en­de Infrastrukturentwicklung.

Wir wün­schen allen viel Gesund­heit, ein tol­les Gelin­gen und einen rei­bungs­lo­sen Start­schuss für alle, die an dem neu­en Gesund­heits­zen­trum Adels­dorf betei­ligt sein werden.

Adels­dor­fer Bür­ger- und Wäh­ler­initia­ti­ve e. V.

Georg Gal­ster, Unternehmer

Ralf Olmes­dahl, Fraktionsvorsitzender

Georg Haber­mann, 2. Vorsitzender