Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

COBURG. Rund ein­ein­halb Kilo­gramm Dro­gen stell­ten Poli­zei­be­am­te aus Coburg bei einer Woh­nungs­durch­su­chung Sams­tag­nacht sicher. Gegen den Besit­zer des Rausch­gifts erging auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg Untersuchungshaftbefehl.

Der 32-jäh­ri­ge Cobur­ger war auf­grund einer Mit­tei­lung einer in einem ande­ren Fall tat­ver­däch­ti­gen Frau in den Fokus der Strei­fen­be­am­ten gera­ten. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Coburg durch­such­ten die Poli­zi­sten die Wohn­räu­me des 32 Jah­re alten Man­nes und stell­ten umfang­rei­ches Rausch­gift sicher. Dar­un­ter befan­den sich zir­ka ein­ein­halb Kilo Haschisch­plat­ten, Mari­hua­na im nied­ri­gen drei­stel­li­gen Bereich, Cry­s­tal im zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich sowie eine gerin­ge Anzahl an Ecsta­sy-Tablet­ten und zahl­rei­che Dro­ge­nuten­si­li­en. Zudem besaß der Mann meh­re­re ver­bo­te­ne Ein­hand­mes­ser und eine Schreck­schuss­waf­fe. Die Ermitt­ler nah­men den Tat­ver­däch­ti­gen noch vor Ort fest.

Die Kri­mi­nal­be­am­ten über­nah­men die wei­te­ren Ermitt­lun­gen. Der Cobur­ger muss sich ins­be­son­de­re wegen des Han­dels mit Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Der Waf­fen­be­sitz ver­schärft in die­sem Zusam­men­hang den Delikts­cha­rak­ter zu einem Ver­bre­chen. Auch des­we­gen wur­de gegen den 32-Jäh­ri­gen ein Haft­be­fehl erlas­sen. Er bin­det sich nun in Unter­su­chungs­haft in einer Justizvollzugsanstalt.

Den Tat­ver­däch­ti­gen, der sich für eine Viel­zahl an betäu­bungs- und waf­fen­recht­li­chen Ver­stö­ßen ver­ant­wor­ten muss, erwar­tet eine mehr­jäh­ri­ge Haftstrafe.

Die Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei und Staats­an­walt­schaft dau­ern wei­ter an.