Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Neue Beam­te für die Erlan­ger Polizei

Zum 1. Sep­tem­ber haben 18 neue Poli­zei­be­am­tin­nen und Poli­zei­be­am­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Stadt ihren Dienst begonnen.

Der Lei­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Stadt, Herr Lei­ten­der Poli­zei­di­rek­tor Peter Krei­sel, konn­te am Diens­tag 18 neue Beam­te begrü­ßen, die künf­tig hier in Erlan­gen ihren Dienst ver­rich­ten. Sie wer­den im Strei­fen­dienst sowie beim Ein­satz­zug eingesetzt.

Wäh­rend etwa die Hälf­te der neu­en Poli­zi­sten direkt von der Bereit­schafts­po­li­zei kommt und in Erlan­gen ihre erste Ver­wen­dungs­dien­stel­le fin­den, wur­den die übri­gen Beam­ten von ande­ren Dienst­stel­len nach Erlan­gen versetzt.

Die neu­en Beam­ten fül­len größ­ten­teils die Lücken, die bei der Erlan­ger Poli­zei durch Ruhe­stands­ver­set­zun­gen sowie durch Ver­set­zun­gen zu ande­ren Dienst­stel­len, ent­stan­den sind.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land

Betrun­ken und ohne Fahr­erlaub­nis unterwegs

Klein­ge­schaidt – Am Mitt­woch, den 01.09.21, in den spä­ten Abend­stun­den, soll­te ein Fahr­zeug­füh­rer in Klein­ge­schaidt einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Der 28-Jäh­ri­ge fuhr zunächst mit sei­nem Fahr­zeug rück­wärts, dann aber beim Erblicken der Strei­fe wie­der ein paar Meter nach vor­ne, park­te sein Fahr­zeug und stieg aus. Auf Anspra­che rann­te der Fah­rer plötz­lich davon, konn­te jedoch von den Poli­zei­be­am­ten nach einer kur­zen Ver­fol­gung zu Fuß gestellt wer­den. Schnell wur­de klar, war­um sich der Mann durch die Flucht der Kon­trol­le ent­zie­hen woll­te. Er war näm­lich sicht­lich alko­ho­li­siert. Fer­ner konn­te er kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis vor­wei­sen. Sei­nen Füh­rer­schein hat­te er bereits 4 Mona­te zuvor bei der Poli­zei abge­ben müs­sen, da er auch damals in alko­ho­li­sier­tem Zustand ein Kraft­fahr­zeug geführt hat­te. Ihm erwar­ten nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -