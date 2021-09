Plan­un­ter­la­gen lie­gen im Rat­haus aus und kön­nen auch online ein­ge­se­hen werden

Im Pla­nungs­amt der Stadt Bay­reuth liegt ab Mon­tag, 6. Sep­tem­ber, der Ent­wurf für den Bebau­ungs­plan „Wohn­ge­biet im Unte­ren Rot­main­tal“ aus. Die Plan­un­ter­la­gen kön­nen bis ein­schließ­lich 8. Okto­ber im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, 9. Ober­ge­schoss (Öffent­li­che Plan­auf­la­ge) wäh­rend der all­ge­mei­nen Dienst­stun­den (Mon­tag, Diens­tag und Don­ners­tag von 8 bis 16 Uhr, Mitt­woch von 8 bis 18 Uhr und Frei­tag von 8 bis 12 Uhr) ein­ge­se­hen wer­den. Sie ste­hen wäh­rend der Aus­le­gungs­frist auch online auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de (Rubrik Rat­haus, Bür­ger­ser­vice > Pla­nen, Bau­en) zur Verfügung.

Der Plan­be­reich liegt im Nord­we­sten der Stadt zwi­schen der Kulm­ba­cher Stra­ße und dem Land­schafts­raum der Unte­ren Rot­main­aue. Die bereits abge­ris­se­ne Vor­gän­ger­be­bau­ung wur­de in den Jah­ren 1959 bis 1962 ent­wickelt. Das Gelän­de soll nun eine neue bau­li­che Nut­zung erfahren.

Süd­west­lich der Erschlie­ßungs­stra­ße hat die städ­ti­sche Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Gewog bereits Wohn­ge­bäu­de errich­tet. Nach­dem ihr nun wei­te­re Flä­chen – und zwar nörd­lich und öst­lich der Erschlie­ßungs­stra­ße – über­tra­gen wur­den, sol­len die­se eben­falls für den Geschoss­woh­nungs­bau ent­wickelt wer­den. Um für den vor­lie­gen­den Stand­ort die best­mög­li­che städ­te­bau­li­che Lösung zu fin­den, wur­de im ver­gan­ge­nen Jahr ein Wett­be­werbs­ver­fah­ren durch­ge­führt. Hier­durch sol­len städ­te­bau­li­che Struk­tu­ren geschaf­fen wer­den, die einer­seits neue Akzen­te set­zen und ande­rer­seits den Über­gang in den Land­schaft­raum pla­ne­risch berücksichtigen.

Wäh­rend der Aus­le­gungs­frist besteht die Gele­gen­heit, sich zur Pla­nung zu äußern und sie zu erör­tern. Ger­ne kön­nen Fra­gen tele­fo­nisch oder per Mail gestellt wer­den. Falls eine per­sön­li­che Ein­sicht in die Pla­nung im Rat­haus gewünscht wird, ist eine vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1660 erfor­der­lich. Die Mitarbeiter/​innen des Stadt­pla­nungs­am­tes ste­hen für Aus­künf­te mon­tags bis frei­tags von 8 bis 12 Uhr und bei Bedarf am Nach­mit­tag ger­ne zur Verfügung.

Wäh­rend der Aus­le­gungs­frist kön­nen Stel­lung­nah­men zur Pla­nung abge­ge­ben wer­den. Nicht frist­ge­recht abge­ge­be­ne Stel­lung­nah­men kön­nen bei der Beschluss­fas­sung über den Bau­leit­plan unbe­rück­sich­tigt bleiben.