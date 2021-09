Auf dem Streif­zug durch die Jahr­hun­der­te erhal­ten Sie einen span­nen­den Über­blick der Erlan­ger Kir­chen­ge­schich­te. Sie erfah­ren Inter­es­san­tes sowie Kurio­ses als auch eini­ges über das “Instru­ment des Jah­res” – die Orgel. So man­ches birgt Über­ra­schun­gen für Sie, so dass der Spa­zier­gang von der ehe­ma­li­gen Mari­en­ka­pel­le (Alt­städ­ter Kir­che) über die Huge­not­ten­kir­che bis zu einer typi­schen Mark­gra­fen­kir­che zu einem aus­ge­spro­che­nen Erleb­nis wird. Was beinhal­tet der “geflü­gel­te Spruch”? Ken­nen Sie die “stei­ner­ne Füße” und das ver­roll­te Haus?

In der letz­ten Sta­ti­on, ein bemer­kens­wer­tes Archi­tek­tur­denk­mal des 20. Jahr­hun­derts – St. Boni­faz, erwar­tet Sie zum Aus­klang die Köni­gin der Instru­men­te mit einer klei­nen Kostprobe.

Infos und Preise

Die Füh­rung dau­ert 2 Stun­den und kostet 10,00 EUR für Erwach­se­ne, Kin­der bis 12 Jah­re zah­len 3,00 EUR. Es besteht kei­ne gene­rel­le Mas­ken­pflicht, jedoch soll­te für Sta­tio­nen in Gebäu­den eine FFP2- Mas­ke mit­ge­bracht werden.

Treff­punkt der Füh­rung: Sonn­tag, den 05.09.2021 um 15 Uhr am Ein­gang des Stadt­mu­se­ums, Mar­tin-Luther-Platz in Erlangen.

Alle Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch im Inter­net unter www​.erlan​gen​.info/​s​t​a​d​t​f​u​e​h​r​u​n​gen