Bestell­tes Paket war leer

BAM­BERG. Im Lau­fe des Diens­tags wur­de aus einem Trep­pen­haus eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Ama­li­en­stra­ße Her­ren­ober­be­klei­dung aus einem dort abge­stell­ten Paket ent­wen­det. Die T‑Shirts hat­ten einen Gesamt­wert von ca. 240 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Beim Abbie­gen hat es gekracht

BAM­BERG. Diens­tag­früh gegen 07.50 Uhr befuhr eine 50-Jäh­ri­ge die Bug­er Stra­ße und woll­te mit ihrem Opel nach links auf den Münch­ner Ring abbie­gen. Hier­bei über­sah sie den Hyun­dai einer 21-Jäh­ri­gen und es kam zum Zusam­men­stoß. Bei bei­den Fahr­zeu­gen wur­de durch den Auf­prall der Air­bag aus­ge­löst und es ent­stand Total­scha­den in Höhe von ins­ge­samt ca. 25.000 Euro. Die Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den, die zwei Fah­re­rin­nen ver­letz­ten sich durch den Zusam­men­stoß leicht und bega­ben sich anschlie­ßend selbst­stän­dig in ärzt­li­che Behandlung.

Lkw streift Pkw und fährt weiter

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag gegen 13.30 Uhr befuhr ein 19-Jäh­ri­ger mit sei­nem Opel Cor­sa den Ber­li­ner Ring Rich­tung Hall­stadt. Kurz vor der Kreu­zung Mem­mels­dor­fer Stra­ße wech­sel­te ein LKW die Spur und scher­te hin­ter dem Opel ein. Dabei streif­te er die­sen. Der Lkw fuhr wei­ter, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nach Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich an die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu wenden.

Fahr­rad vor­sichts­hal­ber sichergestellt

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag gegen 17.00 Uhr konn­te eine Poli­zei­strei­fe einen 39-Jäh­ri­gen in der Schwein­fur­ter Stra­ße am Stra­ßen­rand sit­zend antref­fen. Wes­halb er da saß, war schnell klar. Der stark alko­ho­li­sier­te konn­te weder gera­de ste­hen, noch war er im Stan­de einen Alko­hol­test durch­zu­füh­ren. Weil er angab, mit sei­nem Fahr­rad noch nach Hau­se fah­ren zu wol­len, wur­de sein Renn­rad vor­läu­fig sichergestellt.

Erst genö­tigt, dann zugeschlagen

BAM­BERG. Diens­tag­vor­mit­tag fuhr eine 45-Jäh­ri­ge von der Wei­de Rich­tung Muß­stra­ße. Ein 55-Jäh­ri­ger fuhr der Ford-Fah­re­rin in der 10km/​h und anschlie­ßen­den 30km/​h‑Zone zu lang­sam, wes­halb sie die­sen über­ho­len woll­te. Das gefiel dem Mer­ce­des­fah­rer aller­dings nicht, so dass er in Schlan­gen­li­ni­en wei­ter vor ihr her­fuhr, damit die­se nicht über­ho­len konn­te. An der Euro­pa­brücke muss­ten bei­de an der Rot­licht-zei­gen­den Ampel anhal­ten. Dort stie­gen die 45-Jäh­ri­ge und ihre Beglei­ter aus dem Auto und schlu­gen mehr­fach gegen die Fah­rer- und Bei­fah­rer­tür des 55-Jäh­ri­gen und belei­dig­ten ihn. Dar­auf­hin stieg die­ser aus sei­nem Fahr­zeug und schlug der Frau sowie einem ihrer Beglei­ter ins Gesicht. Bei­de erlit­ten hier­durch leich­te Verletzungen.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nach Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich an die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAM­BERG-LAND vom 01.09.2021

Dieb­stäh­le

STE­GAU­RACH. Zwei Kästen Leer­gut ent­wen­de­te ein 38-Jäh­ri­ger am Diens­tag­nach­mit­tag aus einem Senio­ren­zen­trum im Ler­chen­weg. Zunächst fuhr der Mann mit sei­nem Fahr­rad davon, konn­te aller­dings spä­ter in Debring fest­ge­stellt wer­den. Bei der Durch­su­chung durch die ver­stän­dig­te Poli­zei­strei­fe konn­te ein Ein­hand­mes­ser auf­ge­fun­den wer­den. Das benutz­te Fahr­rad wur­de wahr­schein­lich zuvor ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den des Leer­gu­tes beläuft sich auf etwa sechs Euro.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Ein 56-Jäh­ri­ger rief am Dienst­nach­mit­tag den Not­ruf, da er auf­grund von Sekun­den­schlaf am Orts­ein­gang von Zücks­hut, von Brei­ten­güß­bach kom­mend, ins Ban­kett geriet und das Orts­schild umfuhr. Am Opel ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 4.500 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Klein­trans­por­ter tref­fen sich

Gun­dels­heim. Auf dem Ver­flech­tungs­strei­fen der A 73, am Kreuz Bam­berg, kam es am Diens­tag­mit­tag zum seit­li­chen Zusam­men­stoß von zwei Klein­trans­por­tern mit pol­ni­scher und rumä­ni­scher Zulas­sung, die dort von der A 73 auf die A 70 bzw. umge­kehrt wech­seln woll­ten. Der 27jährige Fah­rer des rumä­ni­schen Mer­ce­des-Sprin­ters fuhr anschlie­ßen wei­ter, obwohl Sach­scha­den von rund 5000 Euro ent­stan­den war. Er konn­te jedoch im Bereich Bay­reuth fest­ge­stellt und ange­hal­ten wer­den. Wegen der Unfall­flucht muss­te er eine Sicher­heits­lei­stung in Höhe eines mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­trags hinterlegen.

Sat­tel­zug ausgebremst

Ober­haid Nach­dem ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer an der Anschluss­stel­le Viereth-Trun­stadt in Rich­tung Schwein­furt auf die A 70 auf­ge­fah­ren war, beschleu­nig­te er ledig­lich auf rund 70 km/​h. Ein hin­ter ihm fah­ren­der Sat­tel­zug hup­te, um ihn zum wei­te­ren Beschleu­ni­gen auf­zu­for­dern, wor­auf­hin die­ser den aus­ge­streck­ten Mit­tel­fin­ger durch das offe­ne Sei­ten­fen­ster zeig­te und abrupt abbrem­ste. Der 46jährige Fah­rer des Sat­tel­zugs muss­te nach rechts aus­wei­chen um nicht auf­zu­fah­ren und schramm­te die Außen­schutz­plan­ke. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­kannt. Es ent­stand Sach­scha­den von rund 5000 Euro. Die Auto­bahn­po­li­zei bit­tet und Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel. 0951/9129–510.

Direkt auf die Überholspur

Scheß­litz. Direkt vom Ein­fä­del­strei­fen der Anschluss­stel­le Scheß­litz auf den lin­ken Fahr­strei­fen der A 70, Rich­tung Bam­berg, zog am Diens­tag­mor­gen die 19jährige Fah­re­rin eines Seat um einen Sat­tel­zug zu über­ho­len. Der dort mit höhe­rer Geschwin­dig­keit her­an­na­hen­de 47jährige Fah­rer eines Renault konn­te trotz Voll­brem­sung ein Auf­fah­ren nicht mehr ver­mei­den. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 5000 Euro.

Wind­ab­wei­ser abgerissen

Scheß­litz. Beim Über­ho­len eines Sat­tel­zu­ges kam am Diens­tag­nach­mit­tag die 64jährige Fah­re­rin eines Wohn­mo­bils auf der A 70, Rich­tung Bam­berg, zu weit nach rechts und riss mit ihren, auf dem Fahr­rad­trä­ger trans­por­tier­ten Fahr­rä­dern, den lin­ken Wind­ab­wei­ser am Füh­rer­haus der Sat­tel­zug­ma­schi­ne ab. Der Sach­scha­den beträgt rund 500 Euro.

Ladung trifft Pkw

Hall­stadt. Zwei grö­ße­re Kunst­stoff­tei­le aus einer man­gel­haft gesi­cher­ten Abfall­mul­de eines Mul­den­kip­pers wur­den am Diens­tag­nach­mit­tag auf der A 70, Rich­tung Schwein­furt, durch den Fahrt­wind auf­ge­wir­belt und tra­fen die Fahr­zeug­front eines nach­fol­gen­den BMW, des­sen Fah­rer den her­an­flie­gen­den Tei­len nicht mehr aus­wei­chen konn­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Unbe­kann­te beschä­di­gen Fahrzeuge

BAY­REUTH. Beträcht­li­chen Sach­scha­den haben bis­lang Unbe­kann­te am Mon­tag an vier Aus­stel­lungs­fahr­zeu­gen eines Auto­hau­ses in der Äuße­ren Bad­stra­ße hinterlassen.

In der Zeit zwi­schen 11.00 und 17.30 Uhr wur­den die Motor­hau­ben von vier Pkw durch Del­len und tie­fe Krat­zer beschä­digt. Es ent­stand Sach­scha­den im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Eurobereich.

Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung wur­den auf­ge­nom­men und rele­van­te Spu­ren gesichert.

Mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter Tel.: 0921/506‑2130 bei der PI Bay­reuth-Stadt zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Dormitz. Zu einem unglück­li­chen Zusam­men­stoß kam es am Diens­tag­früh an der Kreu­zung Hauptstraße/​Rosenbacher Stra­ße. Ein 67jähriger Rol­ler­fah­rer über­hol­te einen vor ihm lang­sam fah­ren­den Lkw auf der Haupt­stra­ße in Rich­tung Utten­reuth. Zur glei­chen Zeit bog eine 30jährige Opel-Fah­re­rin von der Rosen­ba­cher Stra­ße nach links auf die Haupt­stra­ße ein. Der Rol­ler-Fah­rer stieß mit sei­ner Front gegen den lin­ken Kot­flü­gel des Opels. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von 3500 Euro. Glück­li­cher­wei­se wur­de kei­ner verletzt.

Dieb­stäh­le

Hau­sen. Eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls blüht einem 46jährigen Durch­rei­sen­den. Er hat­te am Diens­tag­abend in einem Dis­coun­ter am Pila­tus Cam­pus zwei Par­füms im Wert von ca. 20 Euro ein­ge­steckt und woll­te den Markt, ohne zu bezah­len, ver­las­sen. Zwei auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­ter hat­ten den Dieb jedoch beob­ach­tet und konn­ten ihn beim Ver­las­sen des Geschäfts fassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Am Diens­tag­mit­tag woll­te sich ein 18-jäh­ri­ger Aus­zu­bil­den­der in einem Betrieb die Hän­de waschen. Aller­dings ver­wech­sel­te er den Was­ser­hahn für Kalt­was­ser mit dem Absperr­hahn für Was­ser­dampf. Als er sei­ne Hän­de unter den auf­ge­häng­ten Was­ser­schlauch hielt, wur­de die Dampf­zu­fuhr akti­viert, das Schlau­chen­de schnell­te in Rich­tung sei­nes Kop­fes und blies dem jun­gen Mann 120 Grad hei­ßen Was­ser­dampf ins Gesicht. Da er sich hier­bei leich­te Ver­bren­nun­gen zuzog, wur­de er in die Kopf­kli­nik nach Erlan­gen gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mari­hua­na aufgefunden

LICH­TEN­FELS. Wäh­rend einer Strei­fen­fahrt am Burg­berg­park bemerk­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Diens­tag­abend einen 41-Jäh­ri­gen, der sich beim Erblicken des Strei­fen­wa­gens zunächst ver­steck­te und anschlie­ßend zu Fuß die Flucht in Rich­tung Gra­ben­weg ergriff. Nach kur­zer Ver­fol­gung konn­te der Lich­ten­fel­ser auf­ge­hal­ten und einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Hier­bei bemerk­ten die Beam­ten Mari­hua­nage­ruch, wor­auf­hin der Mann kör­per­lich durch­sucht und eine gerin­ge Men­ge Rausch­mit­tel auf­ge­fun­den wur­den. Der 41-Jäh­ri­ge wird sich nun wegen eines Ver­ge­hens nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ver­ant­wor­ten müssen.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag gegen 16.30 Uhr park­te eine 51-Jäh­ri­ge ihren schwar­zen Ford Fie­sta unbe­schä­digt auf dem Park­platz einer Phy­sio­the­ra­pie-Pra­xis in der Bam­ber­ger Stra­ße. Als sie gegen 17.45 Uhr wie­der zurück zu ihrem Fahr­zeug kam muss­te sie fest­stel­len, dass die hin­te­re Türe und der Kot­flü­gel auf der Bei­fah­rer­sei­te zer­kratzt waren. Der Sach­scha­den wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Roll­stuhl­ram­pe und Warn­ba­ke ange­fah­ren und geflüchtet

LICH­TEN­FELS – ROTH­MANNS­THAL. In der Zeit von Sonn­tag, 13.00 Uhr bis Mon­tag, 10.00 Uhr beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer die Roll­stuhl­ram­pe sowie eine davor ste­hen­de Warn­ba­ke vor einem Anwe­sen in der Stra­ße „Zum Hohen­berg“, sodass ein Sach­scha­den von etwa 1.000 Euro ent­stand. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Gar­ten­zaun angefahren

WEIS­MAIN-MOD­SCHIE­DEL, LKR. LICH­TEN­FELS. Ver­mut­lich am Sonn­tag­abend gegen 21.30 Uhr beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer den Gar­ten­zaun eines Anwe­sens in Mod­schie­del. Der Zaun wur­de samt Ver­an­ke­rung abge­ris­sen, sodass ein Scha­den in Höhe von etwa 1.000 Euro ent­stand. Anhand der auf­ge­fun­de­nen Spu­ren dürf­te es sich beim Ver­ur­sach­er­fahr­zeug um einen Bag­ger oder Trak­tor gehan­delt haben. Zum ver­mu­te­ten Unfall­zeit­punkt hör­te der Anwoh­ner zuerst lau­te Moto­ren­ge­räu­sche und dann einen Knall. Als er aus dem Fen­ster sah, konn­te er kein Fahr­zeug mehr fest­stel­len. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Rei­fen zerstochen

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag zwi­schen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr zer­stach ein unbe­kann­ter Täter den rech­ten Vor­der­rei­fen eines dunk­len VW Pas­sat, der zu die­ser Zeit auf dem öffent­li­chen Park­platz in der Zweig­stra­ße stand. Der Sach­scha­den wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.