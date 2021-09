Bam­berg – Ein Wald­spa­zier­gang zum Stau­nen Dari­us Götsch hat mit „Im Wald“ ein durch­weg posi­ti­ves Buch mit geist­li­cher Tie­fe geschrie­ben, das Lebens­freu­de ver­sprüht und Lust dar­auf macht, unse­re bril­lant erschaf­fe­ne Natur zu entdecken!

Der Wald ist ein Ort, an dem die Umge­bung still und die Gedan­ken laut wer­den. Hier tref­fen sich Mensch und Natur, hier trifft Got­tes Schöp­fung auf­ein­an­der. Doch die Natur dient uns nicht nur für erhol­sa­me Spa­zier­gän­ge, son­dern wir kön­nen auch eini­ges von ihr ler­nen. In den Funk­ti­ons­wei­sen des Wal­des stecken vie­le Mecha­nis­men und Sinn­bil­der, die wir auf unser eige­nes Leben über­tra­gen können.

Für Diplom-Forst­wirt Dari­us Götsch ist es eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit, den Men­schen zu einem guten und erfüll­ten Leben zu ver­hel­fen. Er schrieb sein Buch „Im Wald“ in der Hoff­nung, die Weis­heit Got­tes in der Natur sicht­bar machen zu kön­nen: „Weil ich viel Wis­sen über den Wald im Stu­di­um der Forst­wis­sen­schaf­ten und bei unzäh­li­gen Wald­auf­ent­hal­ten gesam­melt habe, such­te ich nach pas­sen­den Bil­dern in die­sem Teil der Schöp­fung. Der Wald hat so vie­le Geheim­nis­se (…). Nach dem Lesen wis­sen Sie mehr über ihn. Sie wer­den hier und da stau­nen. Und hof­fent­lich die Wald­weis­heit bes­ser in Ihr Leben, Ihre täg­li­che Rou­ti­ne und Ihre beson­de­ren Ent­schei­dungs­mo­men­te ein­bau­en kön­nen.“ Im Buch wech­selt sich Sach­wis­sen über den Wald mit geist­li­chen Impul­sen für unser Leben ab.

Dari­us Götsch berei­chert es mit Erfah­run­gen aus sei­nem eige­nen Leben, lusti­gen Anek­do­ten und pas­sen­den Stel­len aus der Bibel. Er stellt uns sei­ne bibli­schen Vor­bil­der vor und lässt uns an per­sön­li­chen Erfah­run­gen aus sei­nem Leben und den Erfah­run­gen Ande­rer teil­ha­ben. Am Ende jedes Kapi­tels gibt es 2–3 prak­ti­sche Denk­an­stö­ße für das eige­ne Wald­er­le­ben, die man sich mit auf den näch­sten Wald­spa­zier­gang neh­men kann. Außer­dem ent­hält das Buch am Ende ein klei­nes Baum­le­xi­kon der wich­tig­sten Bäu­me, mit pas­sen­dem Foto und wis­sens­wer­ten Infos dazu.

Info: „Im Wald: Die Weis­heit der Schöp­fung für unser Leben ent­decken“ erscheint am 1.09.2021 und es wur­de in Fran­ken geschrie­ben – Dörfleins/​Bamberg. Ein aktu­el­les The­ma mit sehr vie­len Mate­ria­li­en für einen span­nen­den Bericht für die Leser.